Топ-15 самых ярких образов с Каннского кинофестиваля 2021
74-й Каннский фестиваль подошел к концу. В минувшие выходные стали известны победители престижной кинопремии.
Самое время подвести и модные итоги одного из самых обсуждаемых светских событий в мире.
В этом году звезды и их стилисты постарались на славу, удивив разнообразием. На первый план вышли классические вечерние платья, а также дизайнерские фантазийные наряды и строгие костюмы. Но не обошлось и без роскошных образов в духе сказочных персонажей, а еще - "голых" платьев и провокационных луков.
Мы собрали 15 самых ярких нарядов, которые сумели удачно выделиться в бесконечном водовороте образов с красной дорожки Канн.
Энди Макдауэлл в Prada (фото: Getty Images)
Хелен Миррен в Dolce & Gabbana (фото: Getty Images)
Белла Хадид в Schiaparelli (фото: instagram.com/bellahadid)
Карла Бруни в Celine (фото: Getty Images)
Джессика Честейн в Dior (фото: Getty Images)
Марион Котийяр в Chanel (фото: Getty Images)
Катринель Марлон в Iris van Herpen (фото: Getty Images)
Адель Экзаркопулос в Jacquemus (фото: Getty Images)
Тильда Суинтон в Haider Ackermann (фото: Getty Images)
Марта Лозано в Lorenzo Caprile (фото: Getty Images)
Стелла Максвелл в Alberta Ferretti (фото: instagram.com/stellamaxwell)
Розамунд Пайк в Dior (фото: Getty Images)
Мэгги Джилленхол в Gucci (фото: Getty Images)
Шэрон Стоун в Dolce & Gabbana (фото: Getty Images)
Джоди Фостер в Givenchy (фото: Getty Images)
Также мы писали о неожиданном бьюти-тренде, который продемонстрировал Каннский кинофестиваль.
А еще - что провокационный образ Беллы Хадид стал самым обсуждаемым на фестивале.