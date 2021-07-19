Топ-15 найяскравіших образів з Каннського кінофестивалю 2021
74-й Каннський фестиваль підійшов до кінця. У минулі вихідні стали відомі переможці престижної кінопремії.
Саме час підвести і модні підсумки однієї з найбільш обговорюваних світських подій в світі.
Цього року зірки і їх стилісти постаралися на славу, здивувавши різноманітністю. На перший план вийшли класичні вечірні сукні, а також дизайнерські фантазійні вбрання і строгі костюми. Але не обійшлося і без розкішних образів у дусі казкових персонажів, а ще - "голих" суконь і провокаційних луків.
Ми зібрали 15 найяскравіших образів, які зуміли вдало виділитися в нескінченному вирі аутфітів з червоної доріжки Канн.
Енді Макдауелл в Prada (фото: Getty Images)
Хелен Міррен в Dolce & Gabbana (фото: Getty Images)
Белла Хадід в Schiaparelli (фото: instagram.com/bellahadid)
Карла Бруні в Celine (фото: Getty Images)
Джессіка Честейн в Dior (фото: Getty Images)
Маріон Котійяр в Chanel (фото: Getty Images)
Катрінель Марлон в Iris van Herpen (фото: Getty Images)
Адель Екзаркопулос в Jacquemus (фото: Getty Images)
Тільда Свінтон в Haider Ackermann (фото: Getty Images)
Марта Лозано в Lorenzo Caprile (фото: Getty Images)
Стелла Максвелл в Alberta Ferretti (фото: instagram.com/stellamaxwell)
Розамунд Пайк в Dior (фото: Getty Images)
Меггі Джилленхол в Gucci (фото: Getty Images)
Шерон Стоун в Dolce & Gabbana (фото: Getty Images)
Джоді Фостер в Givenchy (фото: Getty Images)
Також ми писали про несподіваний б'юті-тренд, який продемонстрував Каннський кінофестиваль.
А ще, що провокаційний образ Белли Хадід став найбільш обговорюваним на фестивалі.