Топ-15 найяскравіших образів з Каннського кінофестивалю 2021

Саме час підвести і модні підсумки однієї з найбільш обговорюваних світських подій в світі.

Цього року зірки і їх стилісти постаралися на славу, здивувавши різноманітністю. На перший план вийшли класичні вечірні сукні, а також дизайнерські фантазійні вбрання і строгі костюми. Але не обійшлося і без розкішних образів у дусі казкових персонажів, а ще - "голих" суконь і провокаційних луків.

Ми зібрали 15 найяскравіших образів, які зуміли вдало виділитися в нескінченному вирі аутфітів з червоної доріжки Канн.

Енді Макдауелл в Prada (фото: Getty Images)

Хелен Міррен в Dolce & Gabbana (фото: Getty Images)

Белла Хадід в Schiaparelli (фото: instagram.com/bellahadid)

Карла Бруні в Celine (фото: Getty Images)

Джессіка Честейн в Dior (фото: Getty Images)

Маріон Котійяр в Chanel (фото: Getty Images)

Катрінель Марлон в Iris van Herpen (фото: Getty Images)

Адель Екзаркопулос в Jacquemus (фото: Getty Images)

Тільда Свінтон в Haider Ackermann (фото: Getty Images)

Марта Лозано в Lorenzo Caprile (фото: Getty Images)

Стелла Максвелл в Alberta Ferretti (фото: instagram.com/stellamaxwell)

Розамунд Пайк в Dior (фото: Getty Images)

Меггі Джилленхол в Gucci (фото: Getty Images)

Шерон Стоун в Dolce & Gabbana (фото: Getty Images)