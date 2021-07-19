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Топ-15 найяскравіших образів з Каннського кінофестивалю 2021

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Канни, Понеділок 19 липня 2021 17:17
Топ-15 найяскравіших образів з Каннського кінофестивалю 2021 Кращі образи з Канн (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Турчанікова

74-й Каннський фестиваль підійшов до кінця. У минулі вихідні стали відомі переможці престижної кінопремії.

Саме час підвести і модні підсумки однієї з найбільш обговорюваних світських подій в світі.

Цього року зірки і їх стилісти постаралися на славу, здивувавши різноманітністю. На перший план вийшли класичні вечірні сукні, а також дизайнерські фантазійні вбрання і строгі костюми. Але не обійшлося і без розкішних образів у дусі казкових персонажів, а ще - "голих" суконь і провокаційних луків.

Ми зібрали 15 найяскравіших образів, які зуміли вдало виділитися в нескінченному вирі аутфітів з червоної доріжки Канн.

Топ-15 найяскравіших образів з Каннського кінофестивалю 2021Енді Макдауелл в Prada (фото: Getty Images)

Топ-15 найяскравіших образів з Каннського кінофестивалю 2021Хелен Міррен в Dolce & Gabbana (фото: Getty Images)

Топ-15 найяскравіших образів з Каннського кінофестивалю 2021Белла Хадід в Schiaparelli (фото: instagram.com/bellahadid)

Топ-15 найяскравіших образів з Каннського кінофестивалю 2021Карла Бруні в Celine (фото: Getty Images)

Топ-15 найяскравіших образів з Каннського кінофестивалю 2021Джессіка Честейн в Dior (фото: Getty Images)

Топ-15 найяскравіших образів з Каннського кінофестивалю 2021Маріон Котійяр в Chanel (фото: Getty Images)

Топ-15 найяскравіших образів з Каннського кінофестивалю 2021Катрінель Марлон в Iris van Herpen (фото: Getty Images)

Топ-15 найяскравіших образів з Каннського кінофестивалю 2021Адель Екзаркопулос в Jacquemus (фото: Getty Images)

Топ-15 найяскравіших образів з Каннського кінофестивалю 2021Тільда Свінтон в Haider Ackermann (фото: Getty Images)

Топ-15 найяскравіших образів з Каннського кінофестивалю 2021Марта Лозано в Lorenzo Caprile (фото: Getty Images)

Топ-15 найяскравіших образів з Каннського кінофестивалю 2021Стелла Максвелл в Alberta Ferretti (фото: instagram.com/stellamaxwell)

Топ-15 найяскравіших образів з Каннського кінофестивалю 2021

Розамунд Пайк в Dior (фото: Getty Images)

Топ-15 найяскравіших образів з Каннського кінофестивалю 2021Меггі Джилленхол в Gucci (фото: Getty Images)

Топ-15 найяскравіших образів з Каннського кінофестивалю 2021Шерон Стоун в Dolce & Gabbana (фото: Getty Images)

Топ-15 найяскравіших образів з Каннського кінофестивалю 2021Джоді Фостер в Givenchy (фото: Getty Images)

Також ми писали про несподіваний б'юті-тренд, який продемонстрував Каннський кінофестиваль.

А ще, що провокаційний образ Белли Хадід став найбільш обговорюваним на фестивалі.

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