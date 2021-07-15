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Топ-5 базовых сумок на каждый день: стилист показала трендовые модели

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Четверг 15 июля 2021 20:01
Топ-5 базовых сумок на каждый день: стилист показала трендовые модели Какую сумку купить на лето, а какая станет базовой (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
Автор: Татьяна Турчаникова

Для того, чтобы можно было более продуманно подходить к составлению своего гардероба, стоит собрать у себя в гардеробе базовые сумки, которые подойдут практически ко всему.

Об этом в своем Instagram рассказал стилистка Самаль Стритстайл.

Каким критериям должна отвечать базовая сумка:

  • В первую очередь, она должна быть высокого качества - так как вы приобретаете ее не на один год, и носить будете достаточно часто - сумка должна выдержать сотни ваших выходов.
  • Решать ваши задачи. Если вам по работе нужно часто носить с собой документы / ноутбук и другие вещи - понятно, что сумка маленького и среднего размера не станет для вас базовой сумкой на каждый день.
  • В стиле минимализм, лаконичная - такая сумка не потеряет своей актуальности.
  • Базовых цветов - бордо, темно-синий, хаки, беж, карамель, черный, - эти цвета наиболее универсальны.
  • Не забывайте про правило соразмерности.

Притягательно и ярко: стилист показала, как оживить офисный образ летом

Топ-5 сумок для базового гардероба

Шопер - для шопинга, путешествий и в офис.

Топ-5 базовых сумок на каждый день: стилист показала трендовые модели

Рюкзак - на все случаи жизни.

Топ-5 базовых сумок на каждый день: стилист показала трендовые модели

На цепочке - идеально для свидания и вечерних прогулок.

Топ-5 базовых сумок на каждый день: стилист показала трендовые модели

Тоут - с такой - хоть куда в городе!

Топ-5 базовых сумок на каждый день: стилист показала трендовые модели

Кросс-боди - лаконичная и вместительная.

Топ-5 базовых сумок на каждый день: стилист показала трендовые модели

Какую сумку выбрать для "базы" (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раньше стилист показала, как носить атласную юбку летом, чтобы выгодно подчеркнуть бедра.

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