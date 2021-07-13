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Притягательно и ярко: стилист показала, как оживить офисный образ летом

Новина українською →
Вторник 13 июля 2021 10:09
Притягательно и ярко: стилист показала, как оживить офисный образ летом Летом главное - не "свариться" в офисном пиджаке (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Притягательной и стильной можно оставаться даже с документами в руках! Главное - знать простые секреты, как оживить любой, даже офисный, лук.

Об этом в своем Instagram рассказала стилистка Дарья Шебина.

Простые правила, как оживить офисный лук летом 2021

  • Всегда есть четкая и острая линия в образе: каблуки, стрелки, лацканы, ремень, принт и так далее.
  • Контраст в цвете. Добавляем один акцентный цвет для привлечения внимания к образу.⠀
  • Не забываем про "женские штучки": каблуки, помада, ухоженная прическа, духи, хотя бы одна подчеркнутая часть тела - иначе есть риск превратиться в Людмилу Прокофьевну.⠀

Стильные детали, которые оживят офисный образ

Пояс

Притягательно и ярко: стилист показала, как оживить офисный образ летом

Акцент на одной из частей тела.

Притягательно и ярко: стилист показала, как оживить офисный образ летом

Высокие каблуки

Притягательно и ярко: стилист показала, как оживить офисный образ летом

Простая схема: стилист рассказала, как выбрать базовые джинсы в 2021 году

Яркие цвета

Притягательно и ярко: стилист показала, как оживить офисный образ летом

Вырезы на брюках

Притягательно и ярко: стилист показала, как оживить офисный образ летом

Изысканное декольте

Притягательно и ярко: стилист показала, как оживить офисный образ летом

Как оживить офисный лук - простые приемы (фото: instagram.com/dariashebina_stylist)

Раньше стилист показала, какие цвета точно нельзя сочетать.

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