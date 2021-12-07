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Топ-5 советов, которые работают: Андре Тан рассказал, как выглядеть на миллион

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Вторник 07 декабря 2021 09:01
Топ-5 советов, которые работают: Андре Тан рассказал, как выглядеть на миллион Эти советы работают (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Татьяна Турчаникова

Хочется выглядеть дорого, но не хочется тратить ползарплаты на платье, знакомо? Оказывается, есть простые приемы, которые и без особых вложений сделают из каждой девушку на миллион!

Именно такими лайфхаками поделилася в своем Instagram украинский дизайнер Андре Тан.

Топ-5 советов, которые работают: Андре Тан рассказал, как выглядеть на миллионКак выглядеть на миллион (фото: instagram.com/leoniehanne)

5 советов, которые работают: как выглядеть дорого

  • Одежда должна сидеть идеально

Сложно найти в магазине вещь, которая будет сидеть идеально. Иногда, чтобы этого добиться, достаточно всего лишь убрать лишнюю длину, но бывают случаи, когда не обойтись без основательной перекройки.

Топ-5 советов, которые работают: Андре Тан рассказал, как выглядеть на миллион

  • Добавьте в образ яркую сумку

Такой аксессуар будет актуален под практически любой аутфит, а ваш стиль станет подчеркнутым и завершенным.

Топ-5 советов, которые работают: Андре Тан рассказал, как выглядеть на миллион

  • Поглаженные вещи

Свежие и поглаженные вещи придают аутфиту статусности, независимо от цены покупок. Складки позволительны при условии, что это 100-процентный хлопок.

Топ-5 советов, которые работают: Андре Тан рассказал, как выглядеть на миллион

  • Монохромность

Не бойтесь использовать один цвет для всего образа. Подбирая вещи в одной цветовой гамме, удостоверьтесь, что оттенки совпадают. Если для вас это слишком сложно - играться с яркими и интересными тонами, то попробуйте составить наряд из черного или белого - беспроигрышный вариант.

Топ-5 советов, которые работают: Андре Тан рассказал, как выглядеть на миллион

  • Уход за аксессуарами

Идеальное состояние сумки - одно из обязательных условий, которые помогают выглядеть дорого в любой ситуации. Следите за тем, чтобы она не теряла цвет и форму, так как при частой носке такой аксессуар может заметно загрязниться.

Топ-5 советов, которые работают: Андре Тан рассказал, как выглядеть на миллион

Как выглядеть дорого (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Раньше Андре Тан рассказал, как ни в коем случае не стоит наряжаться на новогодний корпоратив.

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