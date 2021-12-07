Топ-5 советов, которые работают: Андре Тан рассказал, как выглядеть на миллион
Хочется выглядеть дорого, но не хочется тратить ползарплаты на платье, знакомо? Оказывается, есть простые приемы, которые и без особых вложений сделают из каждой девушку на миллион!
Именно такими лайфхаками поделилася в своем Instagram украинский дизайнер Андре Тан.
Как выглядеть на миллион (фото: instagram.com/leoniehanne)
5 советов, которые работают: как выглядеть дорого
- Одежда должна сидеть идеально
Сложно найти в магазине вещь, которая будет сидеть идеально. Иногда, чтобы этого добиться, достаточно всего лишь убрать лишнюю длину, но бывают случаи, когда не обойтись без основательной перекройки.
- Добавьте в образ яркую сумку
Такой аксессуар будет актуален под практически любой аутфит, а ваш стиль станет подчеркнутым и завершенным.
- Поглаженные вещи
Свежие и поглаженные вещи придают аутфиту статусности, независимо от цены покупок. Складки позволительны при условии, что это 100-процентный хлопок.
- Монохромность
Не бойтесь использовать один цвет для всего образа. Подбирая вещи в одной цветовой гамме, удостоверьтесь, что оттенки совпадают. Если для вас это слишком сложно - играться с яркими и интересными тонами, то попробуйте составить наряд из черного или белого - беспроигрышный вариант.
- Уход за аксессуарами
Идеальное состояние сумки - одно из обязательных условий, которые помогают выглядеть дорого в любой ситуации. Следите за тем, чтобы она не теряла цвет и форму, так как при частой носке такой аксессуар может заметно загрязниться.
Как выглядеть дорого (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Раньше Андре Тан рассказал, как ни в коем случае не стоит наряжаться на новогодний корпоратив.