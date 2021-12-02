Эти ошибки совершают почти все: Андре Тан рассказал, как не стоит наряжаться на новогодний корпоратив
Новогодний корпоратив. Время блистать и получать комплименты от коллег!Сверкать могут как платья, так и строгие костюмы, полная свобода! В тренде - как платья мини, так и в пол. Все зависит от рамок, которые задает ваша компания. Выбор самых смелых - экстравагантные перья.
Именно так, блестящий дресс-код - хит сезона грядущих корпоративов, рассказал в своем Instagram дизайнер Андре Тан.
Чтобы бестеть еще ярче, Андре советует делать ставку на серьги "люстры в уши" и объемные браслеты.
"Браслеты в образе - настоящие горячие пирожки! Кстати, можно поэкспериментировать и попробовать поносить их даже на плечах. А чтобы заметили, что весь хлеб свежий, используйте тренд "кольца на каждом пальце", - написал Тан.
Модельер также рассказал, каких самых частых ошибок в нарядах на корпоратив стоит избегать - так делают почти все.
Как не нужно наряжаться на корпоратив: дурной тон
- Рекомендую удержаться от платьев, оголяющих фигуру, где видно более 50% тела. Вашим коллегам не обязательно знать все родинки на вашем теле! Соблюдайте дресс-код компании.
- Другая крайность - прийти в рабочей повседневной одежде. В первую очередь, сделайте праздник себе! Вы достойны этого дня, компания награждает ваши заслуги корпоративом, наградите и вы себя праздничным образом!
- Также не советую использовать меха в нарядах на корпоратив, не забываем, мы все близки к экофрендли.
- Также частая ошибка - создать образ на корпоратив, дополнив свой стандартный офисный лук ажурными колготками. Не делайте так! Это дурной тон.
Как нарядиться на Новый год Тигра
- Внимание - на детали
- Блеск, блеск и еще раз блеск!
- Используйте перья!
Как нарядиться на корпоратив - 2022 (фото: instagram.com/andre_tan_official)
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