Топ-7 ошибок, которые убивают любой образ

Дорого - это не про бренды. Это про трансляцию уверенности, самодостаточности, здоровой элегантности и размеренности. Хорошо или плохо, но до сих пор встречают по одежке.

И этим можно можно пользоваться в своих интересах. Безупречный образ состоит из деталей, на которые некоторые люди не обращают внимания. Однако даже одна из этих маленьких деталей может испортить все впечатление от даже самого дорогого комплекта.