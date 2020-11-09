Андре Тан рассказал, на какой одежде можно существенно сэкономить во времена карантина
Андре Тан советует экономить на футболках
Андре Тан - не только трендсеттер, а еще и человек понимающий: известный украинский дизайнер знает, что далеко не каждый украинец может позволить себе дизайнерский лук, особенно - во времена карантина и мирового кризиса.
Так что Андре сначала поделился советами по выбору одежды для осенних прохладных дней: дизайнер остановился на базовых деталях гардероба и обратил внимание на важные нюансы. А сейчас в своем Instagram Тан подсказал, на чем можно и даже нужно экономить.
"Антисептик вместо дорогого парфюма. За карантинное время нарушилась система, формировавшаяся в фэшн-индустрии десятилетиями. Мода подстроилась под новые реалии: виртуальные показы, снижение цен на губную помаду, маски от Prada и антисептик вместо духов в вашей сумке.
Я часто пишу о новинках в сфере моды. Но что же является основным трендом этого года? Сознательное потребление! Основная фишка - добавлять новые детали в лук, модифицировать вещи и носить их по-новому.
Андре Тан не экономит на хорошем настроении (фото: instagram.com/andre_tan_official/)
На чем можно и нужно экономить?
- Базовые футболки (белые, черные и серые) не подвержены влиянию моды. К слову, они стираются и одеваются намного чаще других вещей. Поэтому если вы нашли "ту самую", купите сразу две-три и, при потребности, меняйте их со спокойным сердцем.
- Не покупайте черные брюки каждый сезон. Я всегда говорил, что лучше инвестировать в "рабочий" верх. Приобретите вместо брюк хорошую рубашку - это универсальный и стильный вариант, который подойдет каждому.
- Сумка. Вопрос о сумке, пожалуй, самый часто задаваемый в моем директе. Неброский классический дизайн, нейтральный цвет и отсутствие декоративных элементов - характерные признаки сумки, которая прослужит вам много лет.
- Балетки мы в основном носим не больше сезона. Они "стаптываются" намного быстрее, чем обувь на каблуке. Поэтому на шопинге обратите внимание на бюджетные бренды.
- Спортивные брюки и толстовка - это не тот случай, когда бренд играет большую роль. На самом деле, очень сложно определить, что классические спортивные брюки серого цвета вы купили в люкс бутике.
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