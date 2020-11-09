Андре Тан рассказал, на какой одежде можно существенно сэкономить во времена карантина

Андре Тан советует экономить на футболках

Андре Тан - не только трендсеттер, а еще и человек понимающий: известный украинский дизайнер знает, что далеко не каждый украинец может позволить себе дизайнерский лук, особенно - во времена карантина и мирового кризиса.

Так что Андре сначала поделился советами по выбору одежды для осенних прохладных дней: дизайнер остановился на базовых деталях гардероба и обратил внимание на важные нюансы. А сейчас в своем Instagram Тан подсказал, на чем можно и даже нужно экономить.

"Антисептик вместо дорогого парфюма. За карантинное время нарушилась система, формировавшаяся в фэшн-индустрии десятилетиями. Мода подстроилась под новые реалии: виртуальные показы, снижение цен на губную помаду, маски от Prada и антисептик вместо духов в вашей сумке.

Я часто пишу о новинках в сфере моды. Но что же является основным трендом этого года? Сознательное потребление! Основная фишка - добавлять новые детали в лук, модифицировать вещи и носить их по-новому.

Андре Тан не экономит на хорошем настроении (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

На чем можно и нужно экономить?

Базовые футболки (белые, черные и серые) не подвержены влиянию моды. К слову, они стираются и одеваются намного чаще других вещей. Поэтому если вы нашли "ту самую", купите сразу две-три и, при потребности, меняйте их со спокойным сердцем.

К слову, они стираются и одеваются намного чаще других вещей. Поэтому если вы нашли "ту самую", купите сразу две-три и, при потребности, меняйте их со спокойным сердцем. Не покупайте черные брюки каждый сезон. Я всегда говорил, что лучше инвестировать в "рабочий" верх. Приобретите вместо брюк хорошую рубашку - это универсальный и стильный вариант, который подойдет каждому.

Я всегда говорил, что лучше инвестировать в "рабочий" верх. Приобретите вместо брюк хорошую рубашку - это универсальный и стильный вариант, который подойдет каждому. Сумка. Вопрос о сумке, пожалуй, самый часто задаваемый в моем директе. Неброский классический дизайн, нейтральный цвет и отсутствие декоративных элементов - характерные признаки сумки, которая прослужит вам много лет.

Вопрос о сумке, пожалуй, самый часто задаваемый в моем директе. Неброский классический дизайн, нейтральный цвет и отсутствие декоративных элементов - характерные признаки сумки, которая прослужит вам много лет. Балетки мы в основном носим не больше сезона. Они "стаптываются" намного быстрее, чем обувь на каблуке. Поэтому на шопинге обратите внимание на бюджетные бренды.

Они "стаптываются" намного быстрее, чем обувь на каблуке. Поэтому на шопинге обратите внимание на бюджетные бренды. Спортивные брюки и толстовка - это не тот случай, когда бренд играет большую роль. На самом деле, очень сложно определить, что классические спортивные брюки серого цвета вы купили в люкс бутике.

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