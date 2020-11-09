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Андре Тан рассказал, на какой одежде можно существенно сэкономить во времена карантина

Новина українською → Понедельник 09 ноября 2020 17:00
Андре Тан рассказал, на какой одежде можно существенно сэкономить во времена карантина Андре Тан (instagram.com/andre_tan_official/)
Автор: Татьяна Турчаникова

Андре Тан советует экономить на футболках

Андре Тан - не только трендсеттер, а еще и человек понимающий: известный украинский дизайнер знает, что далеко не каждый украинец может позволить себе дизайнерский лук, особенно - во времена карантина и мирового кризиса.

Так что Андре сначала поделился советами по выбору одежды для осенних прохладных дней: дизайнер остановился на базовых деталях гардероба и обратил внимание на важные нюансы. А сейчас в своем Instagram Тан подсказал, на чем можно и даже нужно экономить.

"Антисептик вместо дорогого парфюма. За карантинное время нарушилась система, формировавшаяся в фэшн-индустрии десятилетиями. Мода подстроилась под новые реалии: виртуальные показы, снижение цен на губную помаду, маски от Prada и антисептик вместо духов в вашей сумке.

Я часто пишу о новинках в сфере моды. Но что же является основным трендом этого года? Сознательное потребление! Основная фишка - добавлять новые детали в лук, модифицировать вещи и носить их по-новому.

Андре Тан рассказал, на какой одежде можно существенно сэкономить во времена карантинаАндре Тан не экономит на хорошем настроении (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

На чем можно и нужно экономить?

  • Базовые футболки (белые, черные и серые) не подвержены влиянию моды. К слову, они стираются и одеваются намного чаще других вещей. Поэтому если вы нашли "ту самую", купите сразу две-три и, при потребности, меняйте их со спокойным сердцем.
  • Не покупайте черные брюки каждый сезон. Я всегда говорил, что лучше инвестировать в "рабочий" верх. Приобретите вместо брюк хорошую рубашку - это универсальный и стильный вариант, который подойдет каждому.
  • Сумка. Вопрос о сумке, пожалуй, самый часто задаваемый в моем директе. Неброский классический дизайн, нейтральный цвет и отсутствие декоративных элементов - характерные признаки сумки, которая прослужит вам много лет.
  • Балетки мы в основном носим не больше сезона. Они "стаптываются" намного быстрее, чем обувь на каблуке. Поэтому на шопинге обратите внимание на бюджетные бренды.
  • Спортивные брюки и толстовка - это не тот случай, когда бренд играет большую роль. На самом деле, очень сложно определить, что классические спортивные брюки серого цвета вы купили в люкс бутике.

Напомним, что стилист рассказала, какие детали из "Эмили в Париже" точно стоит повторить: превратиться в парижанку в Киеве? Легко!

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