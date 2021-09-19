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Total knit и бахрома: стилист назвала горячие тренды осень-зима 2021-2022

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Воскресенье 19 сентября 2021 09:53
Total knit и бахрома: стилист назвала горячие тренды осень-зима 2021-2022 Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

В первую очередь, не забывайте, что тренд это всего лишь сезонное явление, но не основа вашего гардероба. Если из перечисленных модных вспышек вам ничего не откликнулось - оставляйте свой вектор стиля и продолжайте наслаждаться им. Что же будет модным в этом сезоне?

Стилист Катрин Дойл перечислила в Instagram горячие тренды на осень-зиму 2021-2022.

Бахрома теперь не только элемент вечерних нарядов, но и повседневных комплектов.


Эко-мех продолжает занимать позицию трендов. Экологичность и осознанное потребление набирает обороты с каждым новым сезоном. Все большее количество брендов отказываются от натурального меха в пользу искусственного.

Total knit и бахрома: стилист назвала горячие тренды осень-зима 2021-2022

Стеганная верхняя одежда - сама по себе уже выглядит необычно и не требует дополнительной стилизации, а кроме этого практичность и функциональность делают ее максимально носибельной.

Total knit и бахрома: стилист назвала горячие тренды осень-зима 2021-2022

Экстрадлинные рукава. Здесь надо быть внимательным девочкам невысокого роста - закрытые запястья всегда укорачивают рост и добавляют объём.

Total knit и бахрома: стилист назвала горячие тренды осень-зима 2021-2022

Total knit - новый виток популярности обретает трикотаж. Total look из трикотажа максимально актуальный в этом сезоне. Но стоит обращать внимание на плотность изделия и фасон.

Total knit и бахрома: стилист назвала горячие тренды осень-зима 2021-2022
Иллюстративное фото (instagram.com/katrin_doyle_)⠀

Ну и вишенкой на торте, которой лично я очень рада, в этом сезоне являются яркие цвета.

Цветотерапия в этом году - это лучшее, что могло быть серой осенью. Яркая одежда, аксессуары и обувь - займут полки магазинов. Желтый, как завещал Pantone, насыщенный оранжевый или неоново-фиолетовый - лучшие претенденты вместо нейтральных оттенков.

Напомним, ранее стилист рассказала, с чем правильно сочетать обувь и как следует носить носки с разной одеждой.

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