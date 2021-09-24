Тракторная подошва и ботильны-носки: звезды демонстрирую самую стильную обувь осени 2021

Холодный сезон в этом году начался стремительно, а потому ботинки, сапоги и утепленные кроссовки уже вернулись в гардеробы. Какие из моделей обратить внимание осенью 2021, ищите в нашей подборке звездных луков.

Этой осенью в моде вновь грубые ботинки на шнуровке, ботинки на тракторной подошве, а также массивные сапоги. Из вариантов "понежнее" - сапоги-чулки и ботильоны-носки, сапоги-казаки и модели на высокой необычной платформе. В то же время тренд на спортивную обувь "под все" тоже никуда не делся. Многие знаменитости продолжают носить кроссовки и кеды под осенние пальто и куртки. Из праздничных и торжественных вариантов в тренде обувь с пайетками, белая и блестящая. Выбираем себе стильную пару!

Роузи Хантингтон-Уатли (фото: instagram.com/rosiehw) Тина Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey) Эльза Хоск (фото: instagram.com/hoskelsa) Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner) Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian) Билли Айлиш (фото: instagram.com/billieeilish)

Дуа Липа (фото: instagram.com/dualipa) Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)