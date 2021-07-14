Трапеция, бермуды, боксерские: стилист назвала, какие шорты носить летом 2021
Джинсовые шорты по-прежнему актуальны (фото: instagram.com/leoniehanne)
Шорты летом 2021 служат не только спасением от знойной жары, но и могут стать стильной фишкой в образе.
Стилист Файила Эспиби в своем Instagram рассказала, какие шорты сейчас актуальны.
Топ моделей, которые стоит выбирать на лето
- Короткие джинсовые шорты - кто-то считает, что такой длине не место в городе, а кто-то только и ищет повод, чтобы похвастаться стройными ножками.
- Джинсовые бермуды - второй сезон в топе Инстаграма.
- Велосипедки - никуда не пропали, наоборот - только укрепили свои позиции
- Классические бермуды - как правило, с защипами или стрелками - отлично моделируют фигуру
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- Классические короткие шорты - носятся абсолютно спокойно и в городе. Разумеется, эффектнее будут выглядеть на подтянутой /атлетичной фигуре - тут уж ничего не поделаешь.
- Ультракороткие шорты-трапеция - самый горячий и свежий тренд Инстаграма. И скорее всего, для самых смелых - выставляют все женские прелести напоказ.
- Шорты в спортивном стиле / а-ля боксерские - мне кажется, самая удобная и комфортная модель этого лета.
Самые актуальные модели шорт на лето (фото: instagram.com/faila_spb)
Раньше стилист показала простую схему, как выбрать базовые джинсы.