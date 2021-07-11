Простая схема: стилист рассказала, как выбрать базовые джинсы в 2021 году
Базовые джинсы - незаменимая вещь в гардеробе, с их помощью можно составить сотни разнообразных образов. Но есть большая разница между тем, что считать базой сейчас и считали два года назад.
Стилист Катерина Кида в своем Instagram рассказала, где купить базовые джинсы и поделилась секрета по их подбору.
Простая схема, как выбрать себе базовые джинсы в 2021 году
- Большинству девушек подойдут прямые и moms - зауженные книзу джинсы.
- Джинсы должны сопровождать ногу, не болтаться и не обтягивать. То есть, оставляйте внутри воздух.
- Они должны быть без потертостей и разных выцветших зон. Обращайте внимание на такие детали! Джинсы с потертостями и дырками никогда не будут считаться базовыми.
- Цвет штанов должен быть классический: темный, стандартный или светлый.
- Длина должна подчеркивать красоту ваших ног. Если выбирайте универсальные штаны на разные поры года, не стоит брать укороченные.
Если ищете базовые джинсы, то откажитесь от штанов с дырками и потертостями (фото: pexels.com)
Где купить базовые джинсы
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Базовые модели джинсов - примеры (фото: instagram.com/katia.kida)
Какие джинсы не могут считаться базовыми
Запомните: это - точно не база (фото: instagram.com/katia.kida)
Раньше стилист рассказала, какая одежда точно пригодится в отпуске, а какую стоит оставить дома.