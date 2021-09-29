Вместо тренча: 5 модных вариантов плащей, которые выбирают звезды этой осенью

Тренч - пожалуй, самая популярная вещь в осенних гардеробах. Но в этом году полюбившийся всем предмет стильных луков можно смело заменить другими моделями плащей.

Мы собрали самые эффектные образы, которые демонстрируют звезды на просторах Instagram.

Тренч, особенно бежевый, уже ассоциируется у нас с первыми прохладными днями и самыми модными осенними образами. Но в последнее время звезды, похоже, слегка устали от них, выбирая разнообразие. Предлагаем топ-5 стильных вариантов плащей, которые будут смотреться не хуже тренчей.

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайли Дженнер обожает образы full leather. Но этот белый плащ будет отлично смотреться и с другими вещами.

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким Кардашьян - еще одна любительница кожаных вещей, которая демонстрирует, как стильно и женственно смотрится модель черного цвета до пят.

Эльза Хоск (фото: instagram.com/hoskelsa)

Шведская модель Эльза Хоск выбрала вариан с принтом питона, который надела прямо на голое тело в качестве платья. Смело, но с одеждой будет смотреться не хуже. Такой плащ будет отлично подчеркивать талию и длину ног.

Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Знаменитая модель показала, что черный тренч - не хуже бежевого. А если учесть, что большинство девушек выбирают первый вариант, то это еще и отличный шанс выделиться.

Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

Кендалл Дженнер нашла оригинальный вариант - нечто среднее между пиджаком-оверсайз и плащом с крупными карманами. Смотрится стильно и необычно.