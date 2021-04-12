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Тренчкот и трикотажные легинсы: стильная Ирина Шейк отправилась на прогулку по Нью-Йорку

Новина українською → Нью-Йорк, Понедельник 12 апреля 2021 21:27
Тренчкот и трикотажные легинсы: стильная Ирина Шейк отправилась на прогулку по Нью-Йорку Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Автор: Lite

Ирина Шейк показала, что карантин - не повод отказывать себе в стильных нарядах. 35-летняя супермодель регулярно устраивает прогулки со своей дочерью по Нью-Йорку. При этом улицы она воспринимает буквально, как подиум. Молодая мамочка продумывает образы от а до я, даря порцию вдохновения своим фанатам.

Новый образ популярная модель показала на днях, выбрав самый модный этой весной кожаный плащ.

Ирина Шейк надела на прогулку с 4-летней дочерью Леей длинный кожаный плащ-оверсайз, блузу и ультрамодные трикотажные легинсы, расклешенные книзу. Все в коричневых тонах. К слову, недавно такую модель демонстрировала еще одна икона стиля - Роузи Хантингтон-Уайтли.

Дополнили их ботинки на устойчивом каблуке с принтом "под змею", очки в пятнистой оправе, черная защитная маска, а также ожерелье на шее и стильные серьги. Волосы Ирина собрала в тугой пучок на затылке: эта прическа вновь завоевала сердца всех модниц планеты.

Тренчкот и трикотажные легинсы: стильная Ирина Шейк отправилась на прогулку по Нью-ЙоркуТренчкот и трикотажные легинсы: стильная Ирина Шейк отправилась на прогулку по Нью-Йорку

Ирина Шейк с дочкой на прогулке (фото: instagram.com/irinashayk)

Лею любящая мама одела в розовое платьице с пышной юбкой, такого же цвета колготы и курточку. Босоножки с мелким принтом стали милым завершением образа "принцессы". К слову, компанию ей составила еще одна популярная модель и молодая мама - Карли Клосс, которая родила первенца в середине марта.

Ранее мы писали, какие еще знаменитости станут мамами в этом году.

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