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Тренчкот і трикотажні легінси: стильна Ірина Шейк вирушила на прогулянку по Нью-Йорку

Новость на русском → Нью-Йорк, Понеділок 12 квітня 2021 21:27
Тренчкот і трикотажні легінси: стильна Ірина Шейк вирушила на прогулянку по Нью-Йорку Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Автор: Lite

Ірина Шейк показала, що карантин - не привід відмовляти собі в стильних вбраннях. 35-річна супермодель регулярно влаштовує прогулянки зі своєю дочкою по Нью-Йорку. При цьому вулиці вона сприймає буквально, як подіум. Молода матуся продумує образи від а до я, даруючи порцію натхнення своїм фанатам.

Новий образ популярна модель показала днями, вибравши наймодніший цієї весни шкіряний плащ.

Ірина Шейк одягла на прогулянку з 4-річною дочкою Леєю довгий шкіряний плащ-оверсайз, блузу і ультрамодні трикотажні легінси, розкльошені донизу. Все в коричневих тонах. До речі, нещодавно таку модель демонструвала ще одна ікона стилю - Роузі Хантінгтон-Уайтлі.

Доповнили їх туфлі на стійкому каблуці з принтом "під змію", окуляри в плямистій оправі, чорна захисна маска, а також намисто на шиї і стильні сережки. Волосся Ірина зібрала в тугий пучок на потилиці: ця зачіска знову завоювала серця всіх модниць планети.

Тренчкот і трикотажні легінси: стильна Ірина Шейк вирушила на прогулянку по Нью-ЙоркуТренчкот і трикотажні легінси: стильна Ірина Шейк вирушила на прогулянку по Нью-Йорку

Ірина Шейк з донькою на прогулянці (фото: instagram.com/irinashayk)

Лею любляча мама одягла в рожеву сукню з пишною спідницею, такого ж кольору колготи і курточку. Босоніжки з дрібним принтом стали милим завершенням образу "принцеси". До речі, компанію їй склала ще одна популярна модель і молода мама - Карлі Клосс, яка народила первістка в середині березня.

Раніше ми писали, які ще знаменитості стануть мамами в цьому році.

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