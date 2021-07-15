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Всегда в тренде: стилист показала топ изысканных нарядов для девушек plus size

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Четверг 15 июля 2021 09:01
Всегда в тренде: стилист показала топ изысканных нарядов для девушек plus size Главное - выгодно подчеркнуть достоинства (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: Татьяна Турчаникова

Девушки с пышными формами - всегда в тренде, главное - выгодно подчеркнуть свои достоинства правильно подобранной одеждой.

Стилист Яна Платонова показала в своем Instagram топ самых ярких и изысканных луков на каждый день для размера plus size, вдохновляемся.

Собрала стильные идеи образов для девушек с размером одежды L и больше. Традиционно, размер plus size стартует с 50-52, но я сознательно пишу L + потому что эти же варианты подойдут и для mid size.⠀

В целом, понятие размерной сетки сейчас носит очень условный характер. Важно смотреть не на цифры на бирке, а на посадку вещи на вас. Так, очень стройные девушки с размером XS смело покупают себе L и XL - и точно так же на вас может сесть размер L лучше, чем "родной" XL.

Топ изысканных идей для нарядов плюс-сайз

  • Романтично

Идеально для прогулки летним вечером или поездки за город и даже к подруге на свадьбу, в таком наряде не жарко, но выглядт он изысканно и презентабельно.

Всегда в тренде: стилист показала топ изысканных нарядов для девушек plus size

  • По-деловому

В офис, на деловую встречу или просто на выход в свет с коллегами выбирайте сарафаны и юбки в пол, классические брюки с топами, рубашки, пиджаки. Особое внимание - деталям, аксессуары и сумочки отлично дополнят лук.

Всегда в тренде: стилист показала топ изысканных нарядов для девушек plus size

Всегда в тренде: стилист показала топ изысканных нарядов для девушек plus size

Всегда в тренде: стилист показала топ изысканных нарядов для девушек plus size

​​​​​​​​​​​​​​Выгодно подчеркнуть бедра: стилист показала, с чем носить атласную юбку летом 2021

  • Кэжуал

​​​​​​​Отправиться на свидание или пойти посидеть в ресторане с друзьями, когда все свои или когда хочется быть самой собой! В этих нарядах от вас будет не отвести взгляд.

Всегда в тренде: стилист показала топ изысканных нарядов для девушек plus size

Всегда в тренде: стилист показала топ изысканных нарядов для девушек plus size

  • Сексуально

​​​​​​​​​​​​​​Всегда в тренде: стилист показала топ изысканных нарядов для девушек plus size

Топ идей для образов от стилиста (фото: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e)

Раньше стилист дала простую схему, как правильно выбирать базовые джинсы.

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