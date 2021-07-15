Всегда в тренде: стилист показала топ изысканных нарядов для девушек plus size
Девушки с пышными формами - всегда в тренде, главное - выгодно подчеркнуть свои достоинства правильно подобранной одеждой.
Стилист Яна Платонова показала в своем Instagram топ самых ярких и изысканных луков на каждый день для размера plus size, вдохновляемся.
Собрала стильные идеи образов для девушек с размером одежды L и больше. Традиционно, размер plus size стартует с 50-52, но я сознательно пишу L + потому что эти же варианты подойдут и для mid size.⠀
В целом, понятие размерной сетки сейчас носит очень условный характер. Важно смотреть не на цифры на бирке, а на посадку вещи на вас. Так, очень стройные девушки с размером XS смело покупают себе L и XL - и точно так же на вас может сесть размер L лучше, чем "родной" XL.
Топ изысканных идей для нарядов плюс-сайз
- Романтично
Идеально для прогулки летним вечером или поездки за город и даже к подруге на свадьбу, в таком наряде не жарко, но выглядт он изысканно и презентабельно.
- По-деловому
В офис, на деловую встречу или просто на выход в свет с коллегами выбирайте сарафаны и юбки в пол, классические брюки с топами, рубашки, пиджаки. Особое внимание - деталям, аксессуары и сумочки отлично дополнят лук.
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Кэжуал
Отправиться на свидание или пойти посидеть в ресторане с друзьями, когда все свои или когда хочется быть самой собой! В этих нарядах от вас будет не отвести взгляд.
- Сексуально
Топ идей для образов от стилиста (фото: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e)
Раньше стилист дала простую схему, как правильно выбирать базовые джинсы.