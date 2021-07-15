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Завжди в тренді: стиліст показала топ вишуканих нарядів для дівчат plus size

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Четвер 15 липня 2021 09:01
Завжди в тренді: стиліст показала топ вишуканих нарядів для дівчат plus size Головне - вигідно підкреслити достоїнства (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: Тетяна Турчанікова

Дівчата з пишними формами - завжди в тренді, головне - вигідно підкреслити свої достоїнства правильно підібраним одягом.

Стиліст Яна Платонова показала у своєму Instagram топ найяскравіших і вишуканих луків на кожен день для розміру plus size, надихаємося.

Зібрала стильні ідеї образів для дівчат з розміром одягу L і більше. Традиційно, розмір plus size стартує з 50-52, але я свідомо пишу L + тому що ці ж варіанти підійдуть і для mid size.⠀

В цілому, поняття розмірної сітки зараз носить дуже умовний характер. Важливо дивитися не на цифри на бірці, а на посадку речі на вас. Так, дуже стрункі дівчата з розміром XS сміливо купують собі L і XL - і точно так же на вас може сісти розмір L краще, ніж "рідний" XL.

Топ вишуканих ідей для нарядів плюс-сайз

  • Романтично

Ідеально для прогулянки літнім вечором або поїздки за місто і навіть до подруги на весілля, в такому вбранні не жарко, але виглядає лук вишукано і презентабельно.

Завжди в тренді: стиліст показала топ вишуканих нарядів для дівчат plus size

  • По-діловому

В офіс, на ділову зустріч або просто на вихід з колегами вибирайте сарафани та спідниці в підлогу, класичні брюки з топами, сорочки, піджаки. Особлива увага - деталям, аксесуари і сумочки відмінно доповнять образ.

Завжди в тренді: стиліст показала топ вишуканих нарядів для дівчат plus size

Завжди в тренді: стиліст показала топ вишуканих нарядів для дівчат plus size

Завжди в тренді: стиліст показала топ вишуканих нарядів для дівчат plus size

​​​​​​​Вигідно підкреслити стегна: стиліст показала, з чим носити атласну спідницю влітку 2021

  • Кежуал

​​​​​​​Піти на побачення або посидіти в ресторані з друзями, коли всі свої або коли хочеться бути самою собою! У цих нарядах від вас буде не відвести погляд.

Завжди в тренді: стиліст показала топ вишуканих нарядів для дівчат plus size

Завжди в тренді: стиліст показала топ вишуканих нарядів для дівчат plus size

  • Сексуальний

​​​​​​​​​​​​​​Завжди в тренді: стиліст показала топ вишуканих нарядів для дівчат plus size

Топ ідей для образів від стиліста (фото: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e)

Раніше стиліст дала просту схему, як правильно вибирати базові джинси.

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