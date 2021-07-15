Всегда в тренде: стилист показала топ изысканных нарядов для девушек plus size

Собрала стильные идеи образов для девушек с размером одежды L и больше. Традиционно, размер plus size стартует с 50-52, но я сознательно пишу L + потому что эти же варианты подойдут и для mid size.⠀

В целом, понятие размерной сетки сейчас носит очень условный характер. Важно смотреть не на цифры на бирке, а на посадку вещи на вас. Так, очень стройные девушки с размером XS смело покупают себе L и XL - и точно так же на вас может сесть размер L лучше, чем "родной" XL.

Топ изысканных идей для нарядов плюс-сайз

Романтично

Идеально для прогулки летним вечером или поездки за город и даже к подруге на свадьбу, в таком наряде не жарко, но выглядт он изысканно и презентабельно.

По-деловому

В офис, на деловую встречу или просто на выход в свет с коллегами выбирайте сарафаны и юбки в пол, классические брюки с топами, рубашки, пиджаки. Особое внимание - деталям, аксессуары и сумочки отлично дополнят лук.

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Кэжуал

​​​​​​​Отправиться на свидание или пойти посидеть в ресторане с друзьями, когда все свои или когда хочется быть самой собой! В этих нарядах от вас будет не отвести взгляд.

Сексуально

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Топ идей для образов от стилиста (фото: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e)