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Тренды 2021: Андре Тан рассказал, как выбрать модные очки

Новина українською → Пятница 16 апреля 2021 16:32
Тренды 2021: Андре Тан рассказал, как выбрать модные очки Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Lite

Украинский дизайнер и модельер Андре Тан дал советы, как правильно выбрать очки под свой тип лица, а также назвал главные трендовые модели в 2021 году.

На своей странице в Instagram эксперт отметил, что следует подбирать оправу, подходящую к вашим чертам лица, а не слепо гнаться за трендами.

Поэтому для начала определите тип вашего лица, а затем, согласно типу, выбирайте очки.

Тренды 2021: Андре Тан рассказал, как выбрать модные очки

Тан также не советует покупать дешевые очки в переходах или на сомнительных сайтах. Выбирайте бренд - это гарантирует качество линз и защиту глаз от УФ-лучей.

Модные очки 2021 года:

Полумесяц.

Еще я их называю “стиль Ким Кардашьян” — она носит эту форму, наверное, всю жизнь. Эта оправа хорошо сочетается со строгими элементами гардероба — костюмом или кожаным жакетом. Подходит для трапециевидного, овального, сердцевидного, треугольного, удлиненного и прямоугольного лица.

Тренды 2021: Андре Тан рассказал, как выбрать модные очки

Квадратные в стиле 70-х.

По эстетике сочетаются со всеми типами одежды и придают структуру образу. В таких очках можно почувствовать себя голливудской звездой, скрывающейся от назойливой прессы — они буквально занимают половину лица. Подходит для круглого, треугольного и овального лица.

Тренды 2021: Андре Тан рассказал, как выбрать модные очки

Деликатные круглые.

Нейтральная оправа, сочетается абсолютно со всем. Благодаря своей миниатюрности не будет создавать дискомфорт. Подходит для ромбовидного, прямоугольного, удлиненного, квадратного и треугольного лица.

Тренды 2021: Андре Тан рассказал, как выбрать модные очки

Взгляд кошки.

А грация картошки! Шутка! Если говорить серьезно, то эта оправа подходит всем формам лица.

Тренды 2021: Андре Тан рассказал, как выбрать модные очки

Авиаторы.

Отличная оправа унисекс. Сами по себе достаточно легкие, но являются яркой деталью образа, поэтому старайтесь не перегружать портретную зону. Также подходит абсолютно всем.

Тренды 2021: Андре Тан рассказал, как выбрать модные очки

Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)

Ранее стилист назвала топ-5 неудачных сочетаний в одежде, которые могут испортить ваш образ.

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