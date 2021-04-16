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Тренди 2021: Андре Тан розповів, як вибрати модні окуляри

Новость на русском → П'ятниця 16 квітня 2021 16:32
Тренди 2021: Андре Тан розповів, як вибрати модні окуляри Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Lite

Український дизайнер і модельєр Андре Тан дав поради, як правильно вибрати окуляри під свій тип обличчя, а також назвав головні трендові моделі в 2021 році.

На своїй сторінці в Instagram експерт зазначив, що слід підбирати оправу, відповідну до ваших рис обличчя, а не сліпо гнатися за трендами.

Тому для початку визначте тип вашого обличчя, а потім, відповідно до типу, вибирайте окуляри.

Тренди 2021: Андре Тан розповів, як вибрати модні окуляри

Тан також не радить купувати дешеві окуляри в переходах або на сумнівних сайтах. Вибирайте бренд - це гарантує якість лінз і захист очей від УФ-променів.

Модні окуляри 2021 року:

Півмісяць.

Ще я їх називаю "стиль Кім Кардашьян" — вона носить цю форму, напевно, все життя. Ця оправа добре поєднується зі строгими елементами гардероба — костюмом або шкіряним жакетом. Підходить для трапецієподібного, овального, серцеподібного, трикутного, подовженого і прямокутного обличчя.

Тренди 2021: Андре Тан розповів, як вибрати модні окуляри

Квадратні в стилі 70-х.

По естетиці поєднуються з усіма типами одягу і надають структуру образу. В таких окулярах можна відчути себе голлівудською зіркою, що ховається від настирливої преси — вони буквально займають половину обличчя. Підходить для круглого, трикутного та овального обличчя.

Тренди 2021: Андре Тан розповів, як вибрати модні окуляри

Делікатні круглі.

Нейтральна оправа, поєднується абсолютно зі всім. Завдяки своїй мініатюрності не буде створювати дискомфорт. Підходить для ромбовидного, прямокутного, подовженого, квадратного і трикутного обличчя.

Тренди 2021: Андре Тан розповів, як вибрати модні окуляри

Погляд кішки.

А грація картоплі! Жарт! Якщо говорити серйозно, то ця оправа підходить всім формам обличчя.

Тренди 2021: Андре Тан розповів, як вибрати модні окуляри

Авіатори.

Відмінна оправа унісекс. Самі по собі досить легкі, але є яскравою деталлю образу, тому намагайтеся не перевантажувати портретну зону. Також підходить абсолютно всім.

Тренди 2021: Андре Тан розповів, як вибрати модні окуляри

Ілюстративне фото (instagram.com/andre_tan_official)

Раніше стиліст назвала топ-5 невдалих поєднань в одязі, які можуть зіпсувати ваш образ.

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