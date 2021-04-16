Тренди 2021: Андре Тан розповів, як вибрати модні окуляри

Український дизайнер і модельєр Андре Тан дав поради, як правильно вибрати окуляри під свій тип обличчя, а також назвав головні трендові моделі в 2021 році.

На своїй сторінці в Instagram експерт зазначив, що слід підбирати оправу, відповідну до ваших рис обличчя, а не сліпо гнатися за трендами.

Тому для початку визначте тип вашого обличчя, а потім, відповідно до типу, вибирайте окуляри.

Тан також не радить купувати дешеві окуляри в переходах або на сумнівних сайтах. Вибирайте бренд - це гарантує якість лінз і захист очей від УФ-променів.

Модні окуляри 2021 року:

Півмісяць.

Ще я їх називаю "стиль Кім Кардашьян" — вона носить цю форму, напевно, все життя. Ця оправа добре поєднується зі строгими елементами гардероба — костюмом або шкіряним жакетом. Підходить для трапецієподібного, овального, серцеподібного, трикутного, подовженого і прямокутного обличчя.





Квадратні в стилі 70-х.

По естетиці поєднуються з усіма типами одягу і надають структуру образу. В таких окулярах можна відчути себе голлівудською зіркою, що ховається від настирливої преси — вони буквально займають половину обличчя. Підходить для круглого, трикутного та овального обличчя.





Делікатні круглі.

Нейтральна оправа, поєднується абсолютно зі всім. Завдяки своїй мініатюрності не буде створювати дискомфорт. Підходить для ромбовидного, прямокутного, подовженого, квадратного і трикутного обличчя.





Погляд кішки.

А грація картоплі! Жарт! Якщо говорити серйозно, то ця оправа підходить всім формам обличчя.





Авіатори.

Відмінна оправа унісекс. Самі по собі досить легкі, але є яскравою деталлю образу, тому намагайтеся не перевантажувати портретну зону. Також підходить абсолютно всім.

Ілюстративне фото (instagram.com/andre_tan_official)