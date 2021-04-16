Тренды 2021: Андре Тан рассказал, как выбрать модные очки

Поэтому для начала определите тип вашего лица, а затем, согласно типу, выбирайте очки.

Тан также не советует покупать дешевые очки в переходах или на сомнительных сайтах. Выбирайте бренд - это гарантирует качество линз и защиту глаз от УФ-лучей.

Модные очки 2021 года:

Полумесяц.

Еще я их называю “стиль Ким Кардашьян” — она носит эту форму, наверное, всю жизнь. Эта оправа хорошо сочетается со строгими элементами гардероба — костюмом или кожаным жакетом. Подходит для трапециевидного, овального, сердцевидного, треугольного, удлиненного и прямоугольного лица.





Квадратные в стиле 70-х.

По эстетике сочетаются со всеми типами одежды и придают структуру образу. В таких очках можно почувствовать себя голливудской звездой, скрывающейся от назойливой прессы — они буквально занимают половину лица. Подходит для круглого, треугольного и овального лица.





Деликатные круглые.

Нейтральная оправа, сочетается абсолютно со всем. Благодаря своей миниатюрности не будет создавать дискомфорт. Подходит для ромбовидного, прямоугольного, удлиненного, квадратного и треугольного лица.





Взгляд кошки.

А грация картошки! Шутка! Если говорить серьезно, то эта оправа подходит всем формам лица.





Авиаторы.

Отличная оправа унисекс. Сами по себе достаточно легкие, но являются яркой деталью образа, поэтому старайтесь не перегружать портретную зону. Также подходит абсолютно всем.

Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)