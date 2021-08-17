Трикотажный total look: стилист рассказала о главном тренде осени 2021

Осенью трикотажный look будет согревать нашу душу и тело. Он всегда готов прийти на выручку, когда у нас есть ровно 30 секунд, чтобы собраться и выйти из дома. Куда? Да без разницы: на прогулку, на работу, в кино, в магазин, на свидание. Трикотаж в этом смысле - полный экстраверт! Элегантно впишется в любую ситуацию.