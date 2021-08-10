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Облегающие платья и платки: Андре Тан показал главные тренды в одежде осень 2021

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Вторник 10 августа 2021 19:07
Облегающие платья и платки: Андре Тан показал главные тренды в одежде осень 2021 Андре Тан (instagram.com/andre_tan_official/)
Автор: Татьяна Турчаникова

Совсем скоро летние платья придется сменить на осенние наряды. Что будет в тренде осенью и зимой? Какую одежду уже сейчас стоит искать в шопинг-молах?

Украинский дизайнер Андре Тан в своем Instagram рассказал о главных трендах в одежде сезона осени-зима 2021 / 2022.

Главные тренды сезона осень-зима 2021 / 22

  • Облегающие bodycon платья по фигуре

Да-да, облегающие платья, как у семейства Кардашьян, вернулись. Выбирайте плотные платья длиной мини или миди. Советую комбинировать с грубой обувью для уравновешивания образа. И не забывайте о вырезах - это настоящий хитяра.

Облегающие платья и платки: Андре Тан показал главные тренды в одежде осень 2021

  • Юбки мини

Самое время демонстрировать ножки длинноногой лани! Обратите внимание на принты "шахматная клетка", "ромбы", "полоска" и не бойтесь сочетать юбки с цветными колготками или леггинсами.

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Облегающие платья и платки: Андре Тан показал главные тренды в одежде осень 2021

  • Романтичные блузы

Банты, рукава-буфы, рукава-фонарики и подплечники - must have этой осени. Уравновесить романтичность в образе поможет демин или маскулинный низ.

Облегающие платья и платки: Андре Тан показал главные тренды в одежде осень 2021

  • Монограммы

Логотипы вернулись вновь, но теперь уже в более современной вариации. Вдохновляемся брендами Versace, Fendi, Balmain и Burberry. Также стоит обратить внимание на трендсеттера Marine Serre - их узнаваемые логотипы-полумесяцы будет видно издалека.

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Облегающие платья и платки: Андре Тан показал главные тренды в одежде осень 2021

  • Бра-топы

Этот тренд не теряет свою актуальность уже несколько лет. Как именно носить их в холодное время года? Надевайте шелковые топы и бюстгальтеры прямо поверх оверсайз-джемперов и платьев, или комбинируйте с полупрозрачными лонгсливами, надевая их поверх.

Облегающие платья и платки: Андре Тан показал главные тренды в одежде осень 2021

  • Платки как головной убор

Самой стильной альтернативой ненавистным шапкам становятся косынки из плотных материалов. Вдохновляйтесь показами Max Mara, Versace и Dior.

Облегающие платья и платки: Андре Тан показал главные тренды в одежде осень 2021

  • Лавандовый цвет

Одним из ключевых цветов осени и зимы станет лавандовый, который легко комбинируется со сдержанной ахроматической палитрой и отлично дополнит нейтральные оттенки.

Облегающие платья и платки: Андре Тан показал главные тренды в одежде осень 2021Что в тренде этой осенью из одежды? (фото: instagram.com/andre_tan_official)

*Также будет актуальным цвет морской синий, желтый (точно такой, как и летом), зеленый (как у Bottega Veneta), яркая фуксия, терракотовый, темно-фиолетовый, серо-голубой.

Раньше стилист показала самые актуальные каблуки осени 2021.

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