Трогательная невеста: дочь Кейт Мосс стала звездой показа Richard Quinn в Лондоне

На закулисье показа в Лондоне (фото: instagram.com/lilamoss)

Дочь всемирно известной модели Кейт Мосс и соучредителя журнала Dazed and Confused Джефферсона Хака, Лила Мосс впервые вышла на подиум в октябре 2020 года на показе Miu Miu Spring/Summer 2021, Неделя моды в Милане.

Несколько месяцев спустя, в январе 2021 года, она дефилировала на показе Fendi вместесо своей матерью, а затем, через сезон, на подиуме показа мод Ричарда Куинна и показа мероприятия Fendace, Versace x Fendi.

Дочери Кейт Мосс пророчат успешную модельную карьеру (фото: instagram.com/lilamoss)

Теперь 19-летняя Лила Мосс стала звездой на Неделе моды в Лондоне осень-зима 2022, которая проходит прямо сейчас. Девушка вышла на подиум в образе невесты на показе Ричарда Куинна.

После 47 силуэтов показа, где всем "заправляли" цветочный принт и цветовые блоки, Мосс вышла в образе современной невесты, в непрозрачных колготках, платье, расшитом стразами, цветами и перьями, в короне из сверкающих цветов.

Дочь Мосс обещает стать не менее популярной, чем мама (фото: instagram.com/lilamoss)