Зворушлива наречена: дочка Кейт Мосс стала зіркою показу Richard Quinn в Лондоні

На закуліссі показу в Лондоні (фото: instagram.com/lilamoss)

Дочка всесвітньо відомої моделі Кейт Мосс і співзасновника журналу Dazed and Confused Джефферсона Хака, Ліла Мосс вперше вийшла на подіум в жовтні 2020 року на показі Miu Miu Spring/Summer 2021, тиждень моди в Мілані.

Кілька місяців по тому, в січні 2021 року, вона дефілювала на показі Fendi разом зі своєю матір'ю, а потім, через сезон, на подіумі показу мод Річарда Куїнна і показу заходу Fendace, Versace x Fendi.

Дочки Кейт Мосс пророкують успішну модельну кар'єру (фото: instagram.com/lilamoss)

Тепер 19-річна Ліла Мосс стала зіркою на Тижні моди в Лондоні осінь-зима 2022, яка проходить прямо зараз. Дівчина вийшла на подіум в образі нареченої на показі Річарда Куїнна.

Після 47 силуетів показу, де всім "заправляли" квітковий принт і колірні блоки, Мосс вийшла в образі сучасної нареченої, в непрозорих колготках, плаття, розшитому стразами, квітами і пір'ям, в короні з блискучих квітів.

Дочка Мосс обіцяє стати не менш популярною, ніж мама (фото: instagram.com/lilamoss)