UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Трогательная невеста: дочь Кейт Мосс стала звездой показа Richard Quinn в Лондоне

Автор: Татьяна Турчаникова

Дочь знаменитой модели Кейт Мосс Лила Мосс продолжает делать уверенные шаги к карьере супермодели: девушка стала звездой показала показа Richard Quinn в Лондоне – осень/зима 2022.

Фото с показов модель поделилась в своем Instagram.

На закулисье показа в Лондоне (фото: instagram.com/lilamoss)

Дочь всемирно известной модели Кейт Мосс и соучредителя журнала Dazed and Confused Джефферсона Хака, Лила Мосс впервые вышла на подиум в октябре 2020 года на показе Miu Miu Spring/Summer 2021, Неделя моды в Милане.

Несколько месяцев спустя, в январе 2021 года, она дефилировала на показе Fendi вместесо своей матерью, а затем, через сезон, на подиуме показа мод Ричарда Куинна и показа мероприятия Fendace, Versace x Fendi.

Дочери Кейт Мосс пророчат успешную модельную карьеру (фото: instagram.com/lilamoss)

Теперь 19-летняя Лила Мосс стала звездой на Неделе моды в Лондоне осень-зима 2022, которая проходит прямо сейчас. Девушка вышла на подиум в образе невесты на показе Ричарда Куинна.

После 47 силуэтов показа, где всем "заправляли" цветочный принт и цветовые блоки, Мосс вышла в образе современной невесты, в непрозрачных колготках, платье, расшитом стразами, цветами и перьями, в короне из сверкающих цветов.

Дочь Мосс обещает стать не менее популярной, чем мама (фото: instagram.com/lilamoss)

Раньше Дева Кассель рассказала, как на нее повлияли звездные родители.

Читайте LITE в Google News
стиль жизниМодные тренды