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Тропикана женщина: Ким Кардашьян блистает в роскошном платье с хищным принтом

Автор: Lite

Звезда демонстрирует новый образ

Ким Кардашьян не только успешная бизнесвумен, но и настоящий законодатель трендов. 40-летняя звезда, которая и сама уже выпускает линии белья и одежды для дома, отлично знает все о модных оттенках и фактурах. Не так давно она представила линию для взрослых и детей, посвященную приближающимся праздникам. Это первая коллекция подобного рода, а потому в ней приняли участие обе дочери Ким Кардашьян: 7-летняя Норт и 2-летняя Чикаго.


Ким в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

А несколько часов назад звезда продемонстрировала роскошный образ для вечеринки, вновь напомним фанатам, что хищный принт - беспроигрышный варинат. Звезда примерила ультракороткое платье с тигровым принтом, которое дополнила очками в необычной оправе, шикарным колье с золотым крестом и массивными серьгами. Волосы, которые звезда перекрасила в новый шоколадный оттенок, она уложила легкими волнами. А завершила лук безупречным макияжем в коричневых тонах. Длинные накладные ресницы, чувственные губы, сияющая кожа, подчеркнутая золотистым хайлайтером кожа - все это придало аутфиту завершенный и гламурный вид.

Образ Ким отлично подошел ее цветотипу, сделав ее эффектную внешность еще более яркой. Наряд точно стоит взять на заметку всем девушкам, которые совпадают по этим параметрам с известной теле- и инстадивой.

Напомним, Ким примерила белоснежное боди, которое отлично смотрится на смуглой коже.

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Новости Украины модельКим Кардашьян