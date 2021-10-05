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Твидовый костюм и колготки в клетку: Пенелопа Крус демонстрирует самое модное сочетание этой осени

Автор: RBC.UA

Пенелопа Крус появилась на мадридской премьере фильма "Параллельные матери". В своей новой картине Педро Альмодовар вновь снял давнюю музу и просто подругу.

Актриса выбрала для события модный образ, который стоит взять на заметку этой осенью.

Пенелопа Крус надела черный твидовый костюм Chanel, который составили длинный жакет приталенного силуэта с карманами на бедрах и бахромой по краям, а также мини-юбка. Дополнили образ туфли на внушительных шпильках, классическая стеганая сумочка classic flap на цепочке и длинные серьги. Еще одна изюминка лука - сетчатые колготки. Этой осенью дизайнеры буквально вернули их к жизни, так что такую модель однозначно стоит приобрести как можно скорее.

Напомним, мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале. За эту Пенелопа Крус была удостоена награды как лучшая актриса. Сама муза Альмодовара поспешила выразить в своей речи признательность маэстро и сказала, что этот приз - на 100 процентов режиссера.

Панелопа Крус (фото: скрин instagram.com/spletnik_ru)

Ранее мы писали, что Пенелопа примерила новый образ, который ее буквально омолодил.

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