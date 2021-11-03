ru ua
Ср, 03 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Учесть эти 7 пунктов: стилист рассказала, как выбрать сумку на зиму

Новина українською →
Среда 03 ноября 2021 10:01
Учесть эти 7 пунктов: стилист рассказала, как выбрать сумку на зиму Сумки-мини будут актуальны также зимой (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Татьяна Турчаникова

Сумка давно перестала быть просто практичной вещью, куда можно вместить и телефон и кошельком, и, если надо, покупки из супермаркета. Сейчас она превратилась в стильный аксессуар. Так что при выборе сумки на конец осени и зиму стоит учитывать не только ее вместительность, а и стильне детали.

Стилист Анна Мишаевна в своем Instagram назвала 7 главных факторов, на которые она бы обратила внимание.

Учесть эти 7 пунктов: стилист рассказала, как выбрать сумку на зиму

Сумка должна вписываться в образ (фото: instagram.com/leoniehanne)

Какие сумки выбрать на этот холодный сезон

  • Для начала, определите размер вашей сумки, учитывая собственные формы, габариты и пропорции.
  • Еще учитывайте цвет. Сумка может быть нейтрального цвета, припыленный, под цвет гардероба, и акцентом. Но не забываем, что у каждого он свой. Да, и если что, сумка сейчас вполне может быть в цвет обуви, хотя до недавнего времени это считалось моветоном.
  • Учитываем форму и стиль. В тренде - всевозможные багеты, боксы, вертикальные формы. Также шоперы, тоуты, торбы, хобо, рюкзаки, главное - чтобы вписывались в ваш стиль.
  • Плетеные сумки разных размеров, причем, плетение может быть как мелкое, так и крупное. Размер сумки тоже от мини до шоперов. Может быть из разных материалов, кожа, эко, замша, из ткани.
  • Стеганые сумки - тоже разной формы, как жесткие, геометрических форм, так и более мягкие, в виде "дутиков".
  • Микросумки все еще с нами. Не скажу, что функционально, но как дополнение к образу пойдет. А если еще туда помещается телефон, то вообще красота.
  • Женственные сумки (не путать с "теткиными"), более плавные линии, но держат форму.

Трендовые сумки 2021-2022

  • "Дутики"

Учесть эти 7 пунктов: стилист рассказала, как выбрать сумку на зиму

  • Плетеные сумки

Учесть эти 7 пунктов: стилист рассказала, как выбрать сумку на зиму

  • Обращаем внимание на детали: бахрома

Учесть эти 7 пунктов: стилист рассказала, как выбрать сумку на зиму

  • Сумки небольшого размера самых разнообразных форм

Учесть эти 7 пунктов: стилист рассказала, как выбрать сумку на зиму

Учесть эти 7 пунктов: стилист рассказала, как выбрать сумку на зиму

Учесть эти 7 пунктов: стилист рассказала, как выбрать сумку на зиму

  • Необычные сумки - как деталь всего образа

Учесть эти 7 пунктов: стилист рассказала, как выбрать сумку на зимуУчесть эти 7 пунктов: стилист рассказала, как выбрать сумку на зиму

Какую сумку выбрать на осень и зиму 2021-22 (фото: instagram.com/anna_mishaevna)

Раньше стилист показала, как быть в тренде в пуховике, простые приемы.

Читайте LITE в Google News
Модные тренды
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Ливни накроют Украину: каким областям сегодня не повезет с погодой
Ливни накроют Украину: каким областям сегодня не повезет с погодой