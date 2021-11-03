Учесть эти 7 пунктов: стилист рассказала, как выбрать сумку на зиму

Сумка давно перестала быть просто практичной вещью, куда можно вместить и телефон и кошельком, и, если надо, покупки из супермаркета. Сейчас она превратилась в стильный аксессуар. Так что при выборе сумки на конец осени и зиму стоит учитывать не только ее вместительность, а и стильне детали.