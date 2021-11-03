Врахувати ці 7 пунктів: стиліст розповіла, як вибрати сумку на зиму

Сумка давно перестала бути просто практичною річчю, куди можна вмістити і телефон і гаманцем, і, якщо треба, покупки з супермаркету. Зараз вона перетворилася на стильний аксесуар. Тож при виборі сумки на кінець осені і зиму варто враховувати не тільки її місткість, а й стильні деталі.