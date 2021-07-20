Украинская модель блеснула точеной фигурой на яхте в Дубае

Модель Анна Гомонова, которая не так давно снялась для мирового глянца на берегу океана , приняла участие в Vie Fashion Week в Дубае.

А в свободное от работы время модель наслаждалась отдыхом на яхте. Яркими летними снимками красотка делилась в своем Instagram .

На фото Анна позирует в сдельном купальнике с высокой талией. Дополняют горячий образ модные в этом году украшения из ракушек и солнечные очки.

Фото: Анна Гомонова (instagram.com/anna_gomonova_official)

На другом фото Анна предстала в длинном леопардовом платье на тонких бретельках и с большим вырезом сбоку, демонстрирующим длинные ноги модели.

Фото: Анна Гомонова (instagram.com/anna_gomonova_official)

Также Гомонова успела и понежиться на пляже - для этого она выбрала цельный молочный купальник и очки.

Фото: Анна Гомонова (instagram.com/anna_gomonova_official)

Добавим, что в Vie Fashion Week участвовали дизайнеры более чем из 30 стран. Анна не раздумывала долго и сразу приняла предложение об участии. Среди гостей модного события были представители фешн-индустрии: редактора журналов, бомонд, звезды, байеры, и даже министр культуры Дубай.

За три дня показов Анна сменила много ярких и экстраординарных образов: золотой костюм с шипами и шлем; вечернее платье с длинным шлейфом; леопардовое шелковое платье, а поверх него черный корсет; однотонное платье в пол и украшения, сделанные из венецианских масок; а также элегантное черное платье, а сверху - черная расшитая накидка и массивные серьги. Она вышла на подиум у американского, вьетнамского, украинского, двух итальянских дизайнеров.

Фото: Анна Гомонова (Master Management 360)