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Українська модель блиснула витонченою фігурою на яхті в Дубаї

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Вівторок 20 липня 2021 15:23
Українська модель блиснула витонченою фігурою на яхті в Дубаї Фото: Анна Гомонова (instagram.com/anna_gomonova_official)
Автор: Lite

Модель Анна Гомонова, яка не так давно знялася для світового глянцю на березі океану, взяла участь у Vie Fashion Week в Дубаї.

А у вільний від роботи час модель насолоджувалася відпочинком на яхті. Яскравими літніми знімками красуня ділилася в своєму Instagram.

На фото Анна позує в цілісному купальнику з високою талією. Доповнюють гарячий образ модні в цьому році прикраси з черепашок і сонячні окуляри.

Українська модель блиснула витонченою фігурою на яхті в Дубаї

Фото: Анна Гомонова (instagram.com/anna_gomonova_official)

На іншому фото Анна постала в довгій леопардовій сукні на тонких бретельках і з великим вирізом збоку, що демонструє довгі ноги моделі.

Українська модель блиснула витонченою фігурою на яхті в Дубаї

Фото: Анна Гомонова (instagram.com/anna_gomonova_official)

Також Гомонова встигла і поніжитися на пляжі - для цього вона вибрала цілісний молочний купальник і окуляри.

Українська модель блиснула витонченою фігурою на яхті в Дубаї

Фото: Анна Гомонова (instagram.com/anna_gomonova_official)

Додамо, що в Vie Fashion Week брали участь дизайнери більш ніж з 30 країн. Анна не роздумувала довго і відразу прийняла пропозицію про участь. Серед гостей модної події були представники фешн-індустрії: редактора журналів, бомонд, зірки, байєри, і навіть міністр культури Дубай.

За три дні показів Анна змінила багато яскравих і екстраординарних образів: золотий костюм з шипами і шолом; вечірня сукня з довгим шлейфом; леопардове шовкове плаття, а поверх нього чорний корсет; однотонне плаття в підлогу і прикраси, зроблені з венеціанських масок; а також елегантне чорне плаття, а зверху - чорна розшита накидка і масивні сережки. Вона вийшла на подіум у нарядах американського, в'єтнамського, українського, двох італійських дизайнерів.

Українська модель блиснула витонченою фігурою на яхті в ДубаїУкраїнська модель блиснула витонченою фігурою на яхті в ДубаїУкраїнська модель блиснула витонченою фігурою на яхті в ДубаїУкраїнська модель блиснула витонченою фігурою на яхті в Дубаї

Фото: Анна Гомонова (Master Management 360)

Раніше ця спекотна модель зачарувала гарячими фото з Мальдів.

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