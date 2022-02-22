Украинский бренд создал уникальные парки для полярников

Коллаборация – реализация новой программы бренда Advanced Research, цель которой – изучение и последующее использование новейших технологий для выполнения нестандартных задач в сложных погодных условиях.

Трудоемкий процесс создания парки занял полгода. За этот период команда бренда тесно сотрудничала с полярниками, изучая их опыт пребывания в Антарктике. Поскольку участники экспедиций живут и работают в суровых погодных условиях (низкая температура, постоянная влажность, снег и дождь, брызги ледяной воды, которые сопровождают работников на длительных выездах на лодках), им необходима качественная экипировка.

Участники 27-й украинской антарктической экспедиции а одежде IENKI IENKI (фото: instagram.com/ienki_ienki)

Парка Antarctic Expedition готова защитить своего обладателя от всего вышеперечисленного. Внешняя ее часть выполнена из технической ткани из полиэфирного микроволокна от итальянской текстильной фабрикой Majocchi. Внутри модели – многослойный пуховый утеплитель, обработанный гидроскопичным составом. А между внутренним и внешним слоями вшита водонепроницаемая, ветрозащитная и дышащая мембрана.

К тому же парки получились стильными: ярко-красные модели дополнены голубыми нашивками и меховой окантовкой на капюшонах.

Модели получились комфортные и стильные (фото: instagram.com/ienki_ienki)

Для съемки коллаборации IENKI IENKI и НАНЦ был приглашен украинский фотограф Саша Маслов, который уже 10 лет живет в Нью-Йорке и прославился документальными фотопроектами "Ветераны" и "Ukrainian Railroad Ladies".

Героями фотосессии стали члены экипажа ледокола "Ноосфера", который впервые доставит участников экспедиции в Антарктиду под украинским флагом. В марте вся партия верхней одежды IENKI отправится в Чили, а оттуда – на станцию "Академик Вернадский".