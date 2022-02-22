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Украинский бренд создал уникальные парки для полярников

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Вторник 22 февраля 2022 16:17
Украинский бренд создал уникальные парки для полярников Для участников 27-й украинской антарктической экспедиции IENKI IENKI создали парки (фото: instagram.com/ienki_ienki)
Автор: Ольга Турчаникова

Бренд IENKI IENKI разработал уникальную коллекцию верхней одежды для команды украинской антарктической станции "Академик Вернадский" – Antarctic Expedition Parka.

Коллаборация – реализация новой программы бренда Advanced Research, цель которой – изучение и последующее использование новейших технологий для выполнения нестандартных задач в сложных погодных условиях.

Трудоемкий процесс создания парки занял полгода. За этот период команда бренда тесно сотрудничала с полярниками, изучая их опыт пребывания в Антарктике. Поскольку участники экспедиций живут и работают в суровых погодных условиях (низкая температура, постоянная влажность, снег и дождь, брызги ледяной воды, которые сопровождают работников на длительных выездах на лодках), им необходима качественная экипировка.

Украинский бренд создал уникальные парки для полярников

Участники 27-й украинской антарктической экспедиции а одежде IENKI IENKI (фото: instagram.com/ienki_ienki)

Парка Antarctic Expedition готова защитить своего обладателя от всего вышеперечисленного. Внешняя ее часть выполнена из технической ткани из полиэфирного микроволокна от итальянской текстильной фабрикой Majocchi. Внутри модели – многослойный пуховый утеплитель, обработанный гидроскопичным составом. А между внутренним и внешним слоями вшита водонепроницаемая, ветрозащитная и дышащая мембрана.

К тому же парки получились стильными: ярко-красные модели дополнены голубыми нашивками и меховой окантовкой на капюшонах.

Украинский бренд создал уникальные парки для полярниковУкраинский бренд создал уникальные парки для полярниковУкраинский бренд создал уникальные парки для полярниковУкраинский бренд создал уникальные парки для полярников

Модели получились комфортные и стильные (фото: instagram.com/ienki_ienki)

Для съемки коллаборации IENKI IENKI и НАНЦ был приглашен украинский фотограф Саша Маслов, который уже 10 лет живет в Нью-Йорке и прославился документальными фотопроектами "Ветераны" и "Ukrainian Railroad Ladies".

Героями фотосессии стали члены экипажа ледокола "Ноосфера", который впервые доставит участников экспедиции в Антарктиду под украинским флагом. В марте вся партия верхней одежды IENKI отправится в Чили, а оттуда – на станцию "Академик Вернадский".

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