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Український бренд створив унікальні парки для полярників

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Вівторок 22 лютого 2022 16:17
Український бренд створив унікальні парки для полярників Для учасників 27-ї Української антарктичної експедиції IENKI IENKI створили парки (фото: instagram.com/ienki_ienki)
Автор: Ольга Турчанікова

Бренд IENKI IENKI розробив унікальну колекцію верхнього одягу для команди Української антарктичної станції "Академік Вернадський" – Antarctic Expedition Parka.

Колаборація – реалізація нової програми бренду Advanced Research, мета якої – вивчення і подальше використання новітніх технологій для виконання нестандартних завдань в складних погодних умовах.

Трудомісткий процес створення парків зайняв півроку. За цей період команда бренду тісно співпрацювала з полярниками, вивчаючи їх досвід перебування в Антарктиці. Оскільки учасники експедицій живуть і працюють у суворих погодних умовах (низька температура, постійна вологість, сніг та дощ, бризки крижаної води, які супроводжують працівників на тривалих виїздах на човнах), їм необхідне якісне екіпірування.

Український бренд створив унікальні парки для полярників

Учасники 27-ї Української антарктичної експедиції аенкі IENKI (фото: instagram.com/ienki_ienki)

Парка Antarctic Expedition готова захистити свого володаря від всіх перерахованих вище негараздів. Зовнішня її частина виконана з технічної тканини з поліефірного мікроволокна від італійської текстильної фабрикою Majocchi. Усередині моделі – багатошаровий пуховий утеплювач, оброблений гідроскопічним складом. А між внутрішнім і зовнішнім шарами вшита водонепроникна, вітрозахисна і дихаюча мембрана.

До того ж парки вийшли стильними: яскраво-червоні моделі доповнені блакитними нашивками та хутряною окантовкою на капюшонах.

Український бренд створив унікальні парки для полярниківУкраїнський бренд створив унікальні парки для полярниківУкраїнський бренд створив унікальні парки для полярниківУкраїнський бренд створив унікальні парки для полярників

Моделі вийшли комфортні і стильні (фото: instagram.com/ienki_ienki)

Для зйомки колаборації IENKI IENKI і НАНЦ був запрошений український фотограф Саша Маслов, який вже 10 років живе в Нью-Йорку і прославився документальними фотопроектами "Ветерани" і "Ukrainian Railroad Ladies".

Героями фотосесії стали члени екіпажу криголама "Ноосфера", який вперше доставить учасників експедиції в Антарктиду під українським прапором. У березні вся партія верхнього одягу IENKI відправиться в Чилі, а звідти – на станцію "Академік Вернадський".

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