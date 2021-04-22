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Украсят любую фигуру: стилист показала, как носить трендовые брюки палаццо

Новина українською → Четверг 22 апреля 2021 09:09
Украсят любую фигуру: стилист показала, как носить трендовые брюки палаццо Такой тип брюк украсит любую фигуру (фото: instagram.com/diana_milkanova)
Автор: Татьяна Турчаникова

Палаццо - самые универсальные брюки, которые подходят для всех типов фигур. Если комбинировать их правильно с другой одеждой, то получятся отличные луки на любой день.

Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала стилист и фен-блогер Фаила Эспиби.

Стилист рассказала, что брюки палаццо подходят разным типам форм и округлостей, так как они:

  • Корректируют / моделируют пропорции / формы,
  • вытягивают силуэт / стройнят / делают ноги от ушей,
  • обозначают / "рисуют" линию талии,
  • могут стать отличной базой в гардеробе,
  • мегакомбинаторны - их можно носить и в офис, и на прогулку, и на торжественный ужин. Все зависит от подачи и грамотной стилизации.

Украсят любую фигуру: стилист показала, как носить трендовые брюки палаццоТакие брюки можно носить с костюмом (фото: instagram.com/hannaschonberg)

С чем сочетать брюки-палаццо

С пиджаком, жакетом и свитером

Украсят любую фигуру: стилист показала, как носить трендовые брюки палаццо

С коротким топом и футболкой

Украсят любую фигуру: стилист показала, как носить трендовые брюки палаццо

С блузой и футблокой

Украсят любую фигуру: стилист показала, как носить трендовые брюки палаццо

С принтованной одеждой

Украсят любую фигуру: стилист показала, как носить трендовые брюки палаццо

С рубашкой и аксессуарами

Украсят любую фигуру: стилист показала, как носить трендовые брюки палаццоУкрасят любую фигуру: стилист показала, как носить трендовые брюки палаццо

С рубашкой-оверсайз

Украсят любую фигуру: стилист показала, как носить трендовые брюки палаццо

Примеры луков с брюками-палаццо (фото: instagram.com/faila_spb)

Напомним, что стилист рассказала, как выбрать брюки по типу фигуры. Кюлоты - для высоких девушек, палаццо - для среднего роста.

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