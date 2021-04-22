Украсят любую фигуру: стилист показала, как носить трендовые брюки палаццо
Палаццо - самые универсальные брюки, которые подходят для всех типов фигур. Если комбинировать их правильно с другой одеждой, то получятся отличные луки на любой день.
Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала стилист и фен-блогер Фаила Эспиби.
Стилист рассказала, что брюки палаццо подходят разным типам форм и округлостей, так как они:
- Корректируют / моделируют пропорции / формы,
- вытягивают силуэт / стройнят / делают ноги от ушей,
- обозначают / "рисуют" линию талии,
- могут стать отличной базой в гардеробе,
- мегакомбинаторны - их можно носить и в офис, и на прогулку, и на торжественный ужин. Все зависит от подачи и грамотной стилизации.
Такие брюки можно носить с костюмом (фото: instagram.com/hannaschonberg)
С чем сочетать брюки-палаццо
С пиджаком, жакетом и свитером
С коротким топом и футболкой
С блузой и футблокой
С принтованной одеждой
С рубашкой и аксессуарами
С рубашкой-оверсайз
Примеры луков с брюками-палаццо (фото: instagram.com/faila_spb)
Напомним, что стилист рассказала, как выбрать брюки по типу фигуры. Кюлоты - для высоких девушек, палаццо - для среднего роста.
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