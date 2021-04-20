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Слоучи, колор блок и варенки: какие джинсы покупать на лето 2021

Новина українською → Вторник 20 апреля 2021 10:29
Слоучи, колор блок и варенки: какие джинсы покупать на лето 2021 Какие джинсы стоит покупать в 2021 году (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Джинсы - это базовая вещь для большинства гардеробов. Носят их в правильной стилизации и в ресторан, и на работу, и на прогулку. Но не стоит путать актуальную "базу" и устаревшую псевдоклассику.

Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова.

Татьяна напомнила, что в гардеробе любой женщины может присутствовать одежда трех типов: "для мужчин", "для подруг" и "для себя".

"Девушки одеваются не только для мужчин. Если одеваться только для мужчин, то недолго обнаружить себя в джинсах-обертках для сосисок, "лабутенах" и кургузой курточке "памяти воспаления придатков". Женственность и привлекательность - это важно, но современная мода дает возможность выглядеть привлекательно не только штанах в облипку, но и в актуальных формах", - написала стилист.⠀⁣⁣⠀

Слоучи, колор блок и варенки: какие джинсы покупать на лето 2021Если скинни - то с высокой посадкой (фото: pexels.com)

Татьяна добавила, нужно думать, как расставить правильные акценты, ведь сложная, интеллектуальная, неочевидная женственность и привлекательность стоят того! Стилист написала, что ничего не имеет против джинсов-скинни, но с высокой посадкой, а также предложила свои варианты самых трендовых джинсов на лето 2021.

1. Слоучи.Слоучи, колор блок и варенки: какие джинсы покупать на лето 2021

2. Клеш.Слоучи, колор блок и варенки: какие джинсы покупать на лето 2021

3. Широкие джинсы.Слоучи, колор блок и варенки: какие джинсы покупать на лето 2021

4. Колор блок. Слоучи, колор блок и варенки: какие джинсы покупать на лето 2021

5. Широкие джинсы в пол.Слоучи, колор блок и варенки: какие джинсы покупать на лето 2021

6. С разрезами.

Слоучи, колор блок и варенки: какие джинсы покупать на лето 2021

⠀7. ⁣⁣"Варенки".Слоучи, колор блок и варенки: какие джинсы покупать на лето 2021

8. Джинсы-МОМ.Слоучи, колор блок и варенки: какие джинсы покупать на лето 2021

9. Джинсы-слоучи.

Слоучи, колор блок и варенки: какие джинсы покупать на лето 2021

Какие джинсы выбрать на лето 2021 (фото: instagram.com/tatvolkova/)

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