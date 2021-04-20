Слоучи, колор блок и варенки: какие джинсы покупать на лето 2021
Джинсы - это базовая вещь для большинства гардеробов. Носят их в правильной стилизации и в ресторан, и на работу, и на прогулку. Но не стоит путать актуальную "базу" и устаревшую псевдоклассику.
Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова.
Татьяна напомнила, что в гардеробе любой женщины может присутствовать одежда трех типов: "для мужчин", "для подруг" и "для себя".
"Девушки одеваются не только для мужчин. Если одеваться только для мужчин, то недолго обнаружить себя в джинсах-обертках для сосисок, "лабутенах" и кургузой курточке "памяти воспаления придатков". Женственность и привлекательность - это важно, но современная мода дает возможность выглядеть привлекательно не только штанах в облипку, но и в актуальных формах", - написала стилист.⠀⠀
Если скинни - то с высокой посадкой (фото: pexels.com)
Татьяна добавила, нужно думать, как расставить правильные акценты, ведь сложная, интеллектуальная, неочевидная женственность и привлекательность стоят того! Стилист написала, что ничего не имеет против джинсов-скинни, но с высокой посадкой, а также предложила свои варианты самых трендовых джинсов на лето 2021.
1. Слоучи.
2. Клеш.
3. Широкие джинсы.
4. Колор блок.
5. Широкие джинсы в пол.
6. С разрезами.
⠀7. "Варенки".
8. Джинсы-МОМ.
9. Джинсы-слоучи.
Какие джинсы выбрать на лето 2021 (фото: instagram.com/tatvolkova/)
Напомним, украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие базовые сумки и обувь стоит выбирать - откажитесь от ненужных покупок.
Также Андре Тан рассказал, как всегда выглядеть стильно: 5 лайфхаков.