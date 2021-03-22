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Ультрамодные джинсы и полосатый джемпер: 50-летняя Клаудиа Шиффер блеснула идеальной фигурой в стильном образе

Автор: Lite

Клаудиа Шиффер - одна из культовых моделей 90-х - по-прежнему выглядит превосходно. 50-летняя манекенщица, к тому же, обожает ультрамодные вещи, которые умеет стильно сочетать между собой.

Это она показала с помощью нового поста в сети Instagram.

"Солнечные дни в Лос-Анджелесе… Когда солнце придет в Англию?", - написала Клаудиа под солнечным снимком на фоне зеленого сада. Она сидит на диване в стильном образе: ультрамодных широких джинсах клеш, а также полосатом джемпере. Из обуви она выбрала босоножки на плоской подошве с шипами, а также не забыла про солнцезащитные очки и часы.

Интересно, что такие джинсы уже давно "поселились" в гардеробе супермодели, став ее любимой вещью. И особенно она обожает их комбинировать с полосатым "верхом".

Клаудиа Шиффер в Лос-Анджелесе (фото: instagram.com/claudiaschiffer)

В сети фанаты знаменитости принялись обсуждать ее стильный образ, а также совершенную фигуру, которую она умело подчеркнула своим нарядом. Берем пример!

К слову, Клаудиа относится к тем женщинам, которые в 50 не боятся надеть мини-юбку или откровенное платье. При этом всегда смотрится гармонично и стильно. Свою роль играет в этом и тот факт, что модель выглядит невероятно молодо. Секрет красоты, по ее мнению - качественный регулярный уход за кожей и минимум косметики.

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