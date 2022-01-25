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В ультрамодных джинсах и топе: 13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта отправилась на шопинг

Автор: RBC.UA

Шопинг с дочерьми – любимое занятие Анджелины Джоли, судя по снимкам папарацци. В этот раз она была замечена на шопинге в Лос-Анджелесе в компании 13-летней Вивьен.

Как мама, так и дочь выглядели одинаково привлекательно, став объектами мировых СМИ.

Анджелина была одета в узкие черные брюки и длинное пальто прямого силуэта. Завершили ее образ мюли на широком каблуке, очки с прозрачными стеклами, а также защитная маска.

Вивьен выбрала ультрамодные джинсы, свободную футболку и кроссовки. Волосы она заплела в хвост на затылке. В руках девочка держала шоппер ярко-желтого цвета.

Напомним, в последнее время Джоли часто появляется на людях в компании собственных детей. А вот поймать ее в компании мужчины практически нереально. Не так давно в сети вновь начались разговоры про роман актрисы с The Weeknd. Поводом для их появления послужила новая песня артиста, где фанаты увидели намеки на Джоли.

Ранее мы писали про 5 самых стильных знаменитостей прошлого года, за которыми стоит следить в настоящем.

Также читайте, как менялся имидж Анджелины Джоли с годами.

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