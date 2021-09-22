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Ультрамодный жакет и легинсы: Кейт Миддлтон демонстрирует безупречный осенний образ

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Великобритания, Среда 22 сентября 2021 17:18
Ультрамодный жакет и легинсы: Кейт Миддлтон демонстрирует безупречный осенний образ Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)
Автор: RBC.UA

39-летняя Кейт Миддлтон вернулась к исполнению своих обязанностей, причем весьма активно. Герцогиня Кембриджская в компании кадетов Королевских ВВС отправилась в Уиндермирский тренировочный спортивный центр, который расположился в национальном парке "Лейк-Дистрикт", графство Камбрия.

Несколько часов назад в Instagram королевской семьи появился отчет о событии.

Кейт Миддлтон обожает активные виды спорта, а потому не отказала себе в поездке на велосипеде, а затем - в скалолазании. Чтобы ничто не мешало окунуться в экстрим, герцогиня выбрала комфортный лук, который составили стеганая куртка расцветки хаки от Seeland UK, черные легинсы, которые отлично подчеркнули стройные ноги знаменитости, а также удобные ботинки See by Chloe. К слову, в них Кейт уже появлялась на публике ранее.

Ультрамодный жакет и легинсы: Кейт Миддлтон демонстрирует безупречный осенний образУльтрамодный жакет и легинсы: Кейт Миддлтон демонстрирует безупречный осенний образУльтрамодный жакет и легинсы: Кейт Миддлтон демонстрирует безупречный осенний образ

Кейт Миддлтон в новых образах (фото/видео: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Позже Миддлтон поехала на озеро Уиндермир, где состоялась встреча с представителями группы "дети Уиндермира". В детстве эти люди пережили холокост, потеряли родителей и в 1945 году были поселены в английскую глубинку. Для этого мероприятия Кейт сменила образ на более строгий. Герцогиня подобрала по-настоящему "осенний" лук, который стал уже классикой: клетчатый пиджак от британского бренда Really Wild с крупными карманами и поясом на талии, молочного оттенка джемпер, а легинсы и ботинки оставила.

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