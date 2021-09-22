Ультрамодный жакет и легинсы: Кейт Миддлтон демонстрирует безупречный осенний образ

Кейт Миддлтон обожает активные виды спорта, а потому не отказала себе в поездке на велосипеде, а затем - в скалолазании. Чтобы ничто не мешало окунуться в экстрим, герцогиня выбрала комфортный лук, который составили стеганая куртка расцветки хаки от Seeland UK, черные легинсы, которые отлично подчеркнули стройные ноги знаменитости, а также удобные ботинки See by Chloe. К слову, в них Кейт уже появлялась на публике ранее.

Кейт Миддлтон в новых образах (фото/видео: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Позже Миддлтон поехала на озеро Уиндермир, где состоялась встреча с представителями группы "дети Уиндермира". В детстве эти люди пережили холокост, потеряли родителей и в 1945 году были поселены в английскую глубинку. Для этого мероприятия Кейт сменила образ на более строгий. Герцогиня подобрала по-настоящему "осенний" лук, который стал уже классикой: клетчатый пиджак от британского бренда Really Wild с крупными карманами и поясом на талии, молочного оттенка джемпер, а легинсы и ботинки оставила.