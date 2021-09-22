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Ультрамодний жакет і легінси: Кейт Міддлтон демонструє бездоганний осінній образ

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Великобританія, Середа 22 вересня 2021 17:18
Ультрамодний жакет і легінси: Кейт Міддлтон демонструє бездоганний осінній образ Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)
Автор: RBC.UA

39-річна Кейт Міддлтон повернулася до виконання своїх обов'язків, причому вельми активно. Герцогиня Кембриджська в компанії кадетів Королівських ВПС вирушила в Віндермірський тренувальний спортивний центр, який розташувався в Національному парку "Лейк-Дистрикт", графство Камбрія.

Кілька годин тому в Instagram королівської сім'ї з'явився звіт про подію.

Кейт Міддлтон обожнює активні види спорту, а тому не відмовила собі в поїздці на велосипеді, а потім - в скелелазінні. Щоб ніщо не заважало зануритися в екстрим, герцогиня вибрала комфортний лук, який склали стьобана куртка забарвлення хакі від Seeland UK, чорні легінси, які відмінно підкреслили стрункі ноги знаменитості, а також зручні черевики See by Chloe. До слова, в них Кейт вже з'являлася на публіці раніше.

Ультрамодний жакет і легінси: Кейт Міддлтон демонструє бездоганний осінній образУльтрамодний жакет і легінси: Кейт Міддлтон демонструє бездоганний осінній образУльтрамодний жакет і легінси: Кейт Міддлтон демонструє бездоганний осінній образ

Кейт Міддлтон в нових образах (фото/Відео: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Пізніше Міддлтон поїхала на озеро Уіндермір, де відбулася зустріч з представниками групи "діти Уіндерміра". У дитинстві ці люди пережили Голокост, втратили батьків і в 1945 році були поселені в англійську глибинку. Для цього заходу Кейт змінила образ на більш суворий. Герцогиня підібрала по-справжньому "осінній" лук, що став вже класикою: картатий піджак від британського бренду Really Wild з великими кишенями і поясом на талії, молочного відтінку джемпер, а легінси і черевики залишила.

Раніше ми писали про найяскравіші спільні виходи принца Гаррі і Меган Маркл.

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