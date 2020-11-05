Устала быть красивой: Ким Кардашьян озадачила фанатов "нелепым" нарядом
Звезда перестаралась
Ким Кардашьян привыкла удивлять сеть невероятными нарядами. Каждый выход звезды, будь то для красной дорожки, пляжа или повседневной жизни, вызывает бурную реакцию прессы и ее поклонников. Телезвезда умеет выгодно подчеркнуть свои лучшие стороны и скрыть недостатки. Но в этот раз, похоже, Ким перестаралась.
Звезда устала быть красивой (фото: instagram.com/kimkardashian)
Инстадива, которая отправилась в компании друзей и родных на райские острова отмечать свое 40-летие, застала там Хэллоуин. На днях она уже демонстрировала необычный образ – Ким предстала в образе женщины-паука. Но, оказывается, это не все образы, которыми Кардашьян решила впечатлить своих последователей.
Ким в образе для праздника (фото: instagram.com/kimkardashian)
Так, несколько часов назад на странице звезды появилась новая галерея. Ким позирует в красном костюме со шлейфом, который плотно прилегает по фигуре и благодаря крою полностью скрыл тело звезды сети. Примечательно, что лицо Кардашьян также скрыто за маской. Дополняет образ конский хвост ярко-рыжего оттенка. Звезда появилась в компании мужчины, который также полностью скрыт благодаря костюму.
"Хэллоуин 2020", - написала Ким. Но фанаты, которые обычно бурно реагируют на все ее наряды комплиментами, в этот раз были не столь благосклонны. "Что это, Ким?", "Что это значит?", "Мы не понимаем, кого ты изображаешь", "Черт побери, что ты творишь?", "Это нелепо", "Я не догоняю", - пишут они под постом.
Напомним, ранее свой образ для этого праздника показала также и Кайли Дженнер.