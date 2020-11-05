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Втомилася бути красивою: Кім Кардашьян спантеличила фанатів "безглуздим" вбранням

Новость на русском → Четвер 05 листопада 2020 18:29
Втомилася бути красивою: Кім Кардашьян спантеличила фанатів "безглуздим" вбранням Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Зірка перестаралася

Кім Кардашьян звикла дивувати мережу неймовірними костюмами. Кожен вихід зірки, будь то для червоної доріжки, пляжа чи повсякденного життя, викликає бурхливу реакцію преси та її шанувальників. Телезірка вміє вигідно підкреслити свої кращі сторони і приховати недоліки. Але цього разу, схоже, Кім перестаралася.

Втомилася бути красивою: Кім Кардашьян спантеличила фанатів &quot;безглуздим&quot; вбранням

Зірка втомилася бути красивою (фото: instagram.com/kimkardashian)

Інстадіва, яка вирушила в компанії друзів і рідних на райські острови відзначати своє 40-річчя, застала там Хеллоуїн. Днями вона вже демонструвала незвичайний образ – Кім постала в образі жінки-павука. Але, виявляється, це не всі образи, якими Кардашьян вирішила вразити своїх послідовників.

Втомилася бути красивою: Кім Кардашьян спантеличила фанатів &quot;безглуздим&quot; вбраннямВтомилася бути красивою: Кім Кардашьян спантеличила фанатів &quot;безглуздим&quot; вбраннямВтомилася бути красивою: Кім Кардашьян спантеличила фанатів &quot;безглуздим&quot; вбраннямКім в образі для свята (фото: instagram.com/kimkardashian)

Так, кілька годин тому на сторінці зірки з'явилася нова галерея. Кім позує в червоному костюмі зі шлейфом, який щільно прилягає по фігурі і завдяки крою повністю сховав тіло зірки мережі. Примітно, що обличчя Кардашьян також приховано за маскою. Доповнює образ кінський хвіст яскраво-рудого відтінку. Зірка з'явилася в компанії чоловіка, який також повністю прихований завдяки костюму.

"Хеллоуїн 2020", - написала Кім. Але фанати, які зазвичай бурхливо реагують на всі її вбрання компліментами, цього разу були не настільки прихильні. "Що це, Кім?", "Що це значить?", "Ми не розуміємо, кого ти зображаєш", "Чорт забирай, що ти твориш?", "Це безглуздо", "Я не доганяю", - пишуть вони під постом.

Нагадаємо, раніше свій образ для цього свята показала також і Кайлі Дженнер.

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