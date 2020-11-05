Устала быть красивой: Ким Кардашьян озадачила фанатов "нелепым" нарядом

Ким Кардашьян привыкла удивлять сеть невероятными нарядами. Каждый выход звезды, будь то для красной дорожки, пляжа или повседневной жизни, вызывает бурную реакцию прессы и ее поклонников. Телезвезда умеет выгодно подчеркнуть свои лучшие стороны и скрыть недостатки. Но в этот раз, похоже, Ким перестаралась.

Звезда устала быть красивой (фото: instagram.com/kimkardashian)

Инстадива, которая отправилась в компании друзей и родных на райские острова отмечать свое 40-летие, застала там Хэллоуин. На днях она уже демонстрировала необычный образ – Ким предстала в образе женщины-паука. Но, оказывается, это не все образы, которыми Кардашьян решила впечатлить своих последователей.

Ким в образе для праздника (фото: instagram.com/kimkardashian)

Так, несколько часов назад на странице звезды появилась новая галерея. Ким позирует в красном костюме со шлейфом, который плотно прилегает по фигуре и благодаря крою полностью скрыл тело звезды сети. Примечательно, что лицо Кардашьян также скрыто за маской. Дополняет образ конский хвост ярко-рыжего оттенка. Звезда появилась в компании мужчины, который также полностью скрыт благодаря костюму.

"Хэллоуин 2020", - написала Ким. Но фанаты, которые обычно бурно реагируют на все ее наряды комплиментами, в этот раз были не столь благосклонны. "Что это, Ким?", "Что это значит?", "Мы не понимаем, кого ты изображаешь", "Черт побери, что ты творишь?", "Это нелепо", "Я не догоняю", - пишут они под постом.

Напомним, ранее свой образ для этого праздника показала также и Кайли Дженнер.