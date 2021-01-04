Узкие брюки и короткий пуховик: Кайли Дженнер в стильном образе блеснула роскошной фигурой

Кайли Дженнер в самом начале года решила порадовать себя отпуском. В компании самых близких она отправилась кататься на горнолыжный курорт, откуда успела выложить массу фото и видео. Здесь есть снимки роскошного отеля, невероятной красоты природа, а также стильные наряды, без которых не обходится ни одна поездка.

Кайли Дженнер в образе для спорта (фото: instagram.com/kyliejenner)

Так, на прогулку Кайли отправилась в стильном наряде, который отлично подчеркнул ее соблазнительное тело. Она надела узкие черные брюки, черное худи, а также белый укороченный пуховик - мастхэв этой зимы среди звезд. Завершили все комфортные ботинки на низком ходу и черные перчатки. Образ получился удобным, стильным и весьма горячим. Кайли сделала массу фото с разных ракурсов, показав себя во всей красе.

"Что за способ начать новый год!", - написала 23-летняя знаменитость под серией снимков в своем блоге. В ответ на Кайли посыпались поздравления и комплименты. Многие фанаты как обычно интересуются, какие бренды надеты на девушке.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер показала самый модный маникюр этой зимы. Стоит обратить внимание!