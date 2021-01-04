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Вузькі брюки і короткий пуховик: Кайлі Дженнер в стильному образі блиснула розкішною фігурою

Новость на русском → Понеділок 04 січня 2021 20:02
Вузькі брюки і короткий пуховик: Кайлі Дженнер в стильному образі блиснула розкішною фігурою Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Кайлі Дженнер на початку року вирішила порадувати себе відпусткою. В компанії самих близьких вона поїхала кататися на гірськолижний курорт, звідки встигла викласти масу фото і відео. Тут є знімки розкішного готелю, неймовірної краси природа, а також стильні вбрання, без яких не обходиться жодна подорож.

Вузькі брюки і короткий пуховик: Кайлі Дженнер в стильному образі блиснула розкішною фігуроюВузькі брюки і короткий пуховик: Кайлі Дженнер в стильному образі блиснула розкішною фігуроюКайлі Дженнер в образі для спорту (фото: instagram.com/kyliejenner)

Так, на прогулянку Кайлі вирушила у стильному вбранні, що відмінно підкреслило її спокусливе тіло. Вона одягла вузькі чорні брюки, чорне худі, а також білий укорочений пуховик - мастхев цієї зими серед зірок. Завершили все комфортні черевики на низькому ходу і чорні рукавички. Образ вийшов зручним, стильним і дуже гарячим. Кайлі зробила масу фото з різних ракурсів, показавши себе у всій красі.

"Що за спосіб почати новий рік!", - написала 23-річна знаменитість під серією знімків у своєму блозі. У відповідь на Кайлі посипалися вітання і компліменти. Багато фанатів як зазвичай цікавляться, які бренди одягнуті на дівчині.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер показала наймодний манікюр цієї зими. Варто звернути увагу!

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