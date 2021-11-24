Важная деталь: стилист научила безупречно подбирать колготки под любой образ и время года

Осень/зима - время колготок. Их роль в образе не стоит недооценивать. Как визуально по разному выглядят луки, когда просто меняешь цвет колготок! Поэтому стоит научиться правильно подбирать этот вид белья под каждый аутфит.

Основные моменты, которые рекомендуют учесть при выборе колготок.

Колготки обязательно должны быть матовые. Обязательно! Блестящие колготки испортят любой образ + добавят вашим ножкам лишние килограммы.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Подбираем размер правильно. Это достаточно просто, так как их всего 5. Первый предназначен для людей с весом до 55 кг и ростом не выше 160 см. Прибавьте число 10 к этим цифрам и получите максимальный порог второго — 65 кг и 170 см. Также на всех упаковках есть таблицы с размерами.

Телесные или черные? Наверное, самый частый вопрос. Телесные должны быть в тон коже и уместны с туфлями, светлой обувью и светлыми платьями/юбками. Они должны быть незаметны и выглядит как вторая кожа! Черные матовые и плотные колготки всегда сделают ноги стройнее и сочетаются как с темной, так и с цветной/светлой обувью.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Колготки в сетку. Колготки с узорами. Очень опасны и могут очень быстро превратить вас из стильной девушки в вульгарную особу. Можно выбрать черные в мелкий горох, либо очень очень-очень мелкую сетку. И конечно не с мини юбкой!

Старайтесь выбирать колготки с усиленным мыском и широким поясом + плоские швы или бесшовные (что бы были не заметны под одеждой). Как правило, такие колготки выглядят лучше и служат дольше.