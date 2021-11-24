Важлива деталь: стиліст навчила бездоганно підбирати колготки під будь-який образ і пору року

Осінь/зима - час колготок. Їх роль в образі не варто недооцінювати. Як візуально по різному виглядають луки, коли просто змінюєш колір колготок! Тому варто навчитися правильно підбирати цей вид білизни під кожен аутфіт.

Основні моменти, які рекомендують врахувати при виборі колготок.

Колготки обов'язково повинні бути матові. Обов'язково! Блискучі колготки зіпсують будь-який образ + додадуть вашим ніжкам зайві кілограми.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Підбираємо розмір правильно. Це досить просто, так як їх всього 5. Перший призначений для людей з вагою до 55 кг і зростом не вище 160 см.додайте число 10 до цих цифр і отримаєте максимальний поріг другого — 65 кг і 170 см. Також на всіх упаковках є таблиці з розмірами.

Тілесні або чорні? Напевно, найчастіший питання. Тілесні повинні бути в тон шкірі і доречні з туфлями, світлим взуттям і світлими сукнями/спідницями. Вони повинні бути непомітні і виглядає як друга шкіра! Чорні матові і щільні колготки завжди зроблять ноги стрункішими і поєднуються як з темним. так і з кольоровим/світлим взуттям.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Колготки в сітку. Колготки з візерунками. Дуже небезпечні і можуть дуже швидко перетворити вас з стильної дівчини в вульгарну особу. Можна вибрати чорні в дрібний горох, або дуже дуже-дуже дрібну сітку. І звичайно не з міні спідницею!

Намагайтеся вибирати колготки з посиленим миском і широким поясом + плоскі шви або безшовні (що б були не помітні під одягом). Як правило, такі колготки виглядають краще і служать довше.