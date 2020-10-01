Вечная девочка: 38-летняя Наталья Водянова в мини-платье восхитила сеть небывалой стройностью

Наталья Водянова известна как модель, филантроп, мама пятерых детей, а с недавних пор и жена миллиардера Антуана Арно. А потому к ее странице в Instagram постоянно приковано пристальное внимание публики. После торжественного бракосочетания модель вернулась в привычное рабочее русло. Она посещает многочисленные фешн-ивенты, где не просто блистает в различных образах, а представляет свою знаменитую семью, которая является владельцами многих лучших мировых брендов.

Новый образ напомнил всем подвенечный (фото: instagram.com/natasupernova)

Недавно модель в компании мужа побывал на показе Dior – культовая марка также принадлежит концерну LVMH, президентом котрого является отец Антуана Арно, Бернар Арно. На ивент Наталья оправилась в необычном наряде от бренда, который выгодно подчернкул ее стройную фигуру.

Наталья выглядит очень молодо (фото: instagram.com/natasupernova)

Спустя несколько часов Водяновой нужно было идти на новый показ – Fendi. Звезда вновь не подвела поклонников, представ в роскошном белом мини-платье. Многим наряд напомнил подвенечный. Короткое платье в пышной юбкой-колокольчиком, рукавами-фонариками из прозрачной ткани и рядом пуговиц на спине действительно выглядело, как свадебное.

Модель надела его вместе с "дерзкими" высокими сапогами с широкими голенищами, а на плечо повесила крупную сумочку того же бренда. Последний штрих – яркий макияж и гладкая укладка. И поклонникам просто перехватило дыхание от восторга. Особенно их впечатлила стройность мамы 5-х детей. "Вечная девочка", "В чем ваш секрет", "Как подросток", "Такая хрупкая и нежная", "Какая вы хорошенькая", – любуются фанаты.