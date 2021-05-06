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Велосипедки и ветровка: Эшли Грэм в спортивном образе покорила роскошным телом

Новина українською → США, Четверг 06 мая 2021 20:27
Велосипедки и ветровка: Эшли Грэм в спортивном образе покорила роскошным телом Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: Lite

Эшли Грэм показала новый яркий образ - в этот раз спортивный. А также продемонстрировала свое роскошное тело, над которым активно трудится в спортзале.

Девушка сделала несколько фото, которые выложила в сеть и получила массу позитивных отзывов.

Эшли Грэм надела на прогулку черные шорты-велосипедки, а также ярко-желтую ветровку. Разбавили наряд стильные аксессуары: белые кеды, стеганая сумочка на золотой крупной цепочке. Отдельного внимания заслуживают крупные золотистые серьги, которые придавали всему луку гламурную нотку, а также солнечные очки в изысканной оправе. Не забыла Эшли также о защитной маске в тон образу.

Велосипедки и ветровка: Эшли Грэм в спортивном образе покорила роскошным теломВелосипедки и ветровка: Эшли Грэм в спортивном образе покорила роскошным теломВелосипедки и ветровка: Эшли Грэм в спортивном образе покорила роскошным теломВелосипедки и ветровка: Эшли Грэм в спортивном образе покорила роскошным теломЭшли Грэм в новом образе (фото: instagram.com/ashleygraham)

Грэм, которая обожает эксперименты с макияжем, выбрала мейк-ап в приглушенных оттенках и с легким бронзатором. Волосы 33-летняя модель убрала в гладкий хвост. От ее стильного аутфита ничего не отвлекало внимания!

Фигура Эшли в облегающих шортах невероятно порадовала фанатов, которые отметили: модель заметно постройнела, но в меру. Фанаты не хотят видеть ее чрезмерно худой и похожей на всех остальных подиумных красавиц.

Напомним, ранее Эшли Грэм продемонстрировала лаконичный и стильный лук на выход.

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