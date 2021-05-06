Велосипедки і вітровка: Ешлі Грем в спортивному образі підкорила розкішним тілом

Ешлі Грем показала новий яскравий образ - цього разу спортивний. А також продемонструвала своє розкішне тіло , над яким активно працює в спортзалі.

Дівчина зробила кілька фото , які виклала в мережу і отримала масу позитивних відгуків.

Ешлі Грем одягла на прогулянку чорні шорти-велосипедки, а також яскраво-жовту вітровку. Розбавили вбрання стильні аксесуари: білі кеди, стьобана сумочка на золотому великому ланцюжку. На окрему увагу заслуговують великі золотисті сережки, які надавали всьому луку гламурну нотку, а також сонячні окуляри у вишуканій оправі. Не забула Ешлі також про захисну маску в тон образу.

Ешлі Грем в новому образі (фото: instagram.com/ashleygraham)

Грем, яка обожнює експерименти з макіяжем, вибрала мейк-ап в приглушених відтінках і з легким бронзатором. Волосся 33-річна модель прибрала в гладкий хвіст. Від її стильного аутфіта нічого не відволікало уваги!

Фігура Ешлі в облягаючих шортах неймовірно порадувала фанатів, які відзначили: модель помітно пострункішала, але в міру. Фанати не хочуть бачити її надмірно худою і схожою на всіх інших подіумних красунь.