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Велосипедки і вітровка: Ешлі Грем в спортивному образі підкорила розкішним тілом

Новость на русском → США, Четвер 06 травня 2021 20:27
Велосипедки і вітровка: Ешлі Грем в спортивному образі підкорила розкішним тілом Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: Lite

Ешлі Грем показала новий яскравий образ - цього разу спортивний. А також продемонструвала своє розкішне тіло, над яким активно працює в спортзалі.

Дівчина зробила кілька фото, які виклала в мережу і отримала масу позитивних відгуків.

Ешлі Грем одягла на прогулянку чорні шорти-велосипедки, а також яскраво-жовту вітровку. Розбавили вбрання стильні аксесуари: білі кеди, стьобана сумочка на золотому великому ланцюжку. На окрему увагу заслуговують великі золотисті сережки, які надавали всьому луку гламурну нотку, а також сонячні окуляри у вишуканій оправі. Не забула Ешлі також про захисну маску в тон образу.

Велосипедки і вітровка: Ешлі Грем в спортивному образі підкорила розкішним тіломВелосипедки і вітровка: Ешлі Грем в спортивному образі підкорила розкішним тіломВелосипедки і вітровка: Ешлі Грем в спортивному образі підкорила розкішним тіломВелосипедки і вітровка: Ешлі Грем в спортивному образі підкорила розкішним тіломЕшлі Грем в новому образі (фото: instagram.com/ashleygraham)

Грем, яка обожнює експерименти з макіяжем, вибрала мейк-ап в приглушених відтінках і з легким бронзатором. Волосся 33-річна модель прибрала в гладкий хвіст. Від її стильного аутфіта нічого не відволікало уваги!

Фігура Ешлі в облягаючих шортах неймовірно порадувала фанатів, які відзначили: модель помітно пострункішала, але в міру. Фанати не хочуть бачити її надмірно худою і схожою на всіх інших подіумних красунь.

Нагадаємо, раніше Ешлі Грем продемонструвала лаконічний і стильний лук на вихід.

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